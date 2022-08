Cele mai bune mărci de frigidere și combine frigorifice din 2022

Frigiderele sunt probabil folosite mai mult decât orice alt aparat electrocasnic important din casă, cu excepția, poate, a sistemului de încălzire și răcire. Cu o asemenea frecvență de utilizare, este important să investești într-un frigider sau o combină frigorifică durabilă și eficientă din punct de vedere energetic, de la o marcă de încredere, pentru a păstra alimentele la temperatura potrivită.

Pentru a restrânge plaja de alegeri atunci când cumperi cel mai bun frigider sau cea mai bună combină frigorifică, utilizează acest ghid pentru a afla mai multe despre mărcile de calitate superioară din prezent. Iată care sunt.

LG

LG este considerată o marcă de electronice high-end, așa că nu este de mirare că frigiderele companiei sunt cunoscute pentru compatibilitatea cu Wi-Fi și smart-home.

Fondată în Coreea de Sud în 1958, LG Electronics înseamnă Lucky Goldstar și se referă la sloganul companiei, „Life’s Good”. Este un nume cunoscut în toată lumea datorită televizoarelor, computerelor și electrocasnicelor inovatoare de înaltă calitate.

Prioritizând inovația în detrimentul funcționalității standard, gama de caracteristici suplimentare de pe frigiderele LG poate părea puțin intimidantă la început. Cu toate acestea, unii consumatori au ajuns să aprecieze caracteristici cum ar fi comenzile activate vocal și sistemele de răcire desemnate pentru ușă, pentru a menține obiectele din uși la fel de reci ca și cele depozitate în compartimentele principale. Aceste caracteristici de înaltă tehnologie au un cost mai mare decât modelele mai de bază.

Whirlpool

Cu o istorie îndelungată în domeniul producției de aparate electrocasnice, Whirlpool și-a găsit nișa în industrie cu modele de frigidere eficiente din punct de vedere energetic, care păstrează alimentele reci și costurile cu utilitățile scăzute.

Corporația Whirlpool, care a început ca Upton Machine Company, nu a produs frigidere până când nu a achiziționat Seeger Refrigerator Company în 1955. Astăzi, Whirlpool este cunoscută pentru fabricarea unei game de frigidere eficiente din punct de vedere energetic.

Samsung

Compania Samsung, cu sediul în Coreea de Sud, este renumită pentru producția de electronice de înaltă calitate și este în prezent unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri din lume. Compania a fost fondată în urmă cu peste 80 de ani ca o societate comercială, diversificându-și interesele și intrând în industria electronică la sfârșitul anilor 1960.

În prezent, Samsung combină tehnologia inovatoare cu aparatele fiabile, încorporând adesea caracteristici în frigiderele sale, cum ar fi compatibilitatea cu smart-home, comenzi vocale, acces de la distanță și ecrane tactile – dotări suplimentare de înaltă tehnologie care tind să crească prețul produselor sale.

Bosch

Compania germană de electrocasnice cu o reputație pentru designul elegant și funcțional face frigidere care păstrează alimentele organizate în mod îngrijit.

Operând din Germania, Bosch a fost fondată în 1886 și acum are facilități în întreaga lume. Compania produce o gamă largă de produse electronice, iar frigiderele sale sunt recunoscute pentru aspectul lor atractiv și designul funcțional.

Așteaptă-te ca un frigider Bosch să aibă rafturi reglabile, spații de depozitare spațioase și compartimente multiple, permițând utilizatorilor să personalizeze temperatura și să organizeze articolele în funcție de nevoile individuale. Designul „loc pentru orice” îi ajută pe consumatorii care se străduiesc să păstreze frigiderul ordonat.

Arctic

Arctic este cel mai mare producător român de electrocasnice și unul dintre cei mai mari producători de frigidere din Europa. Produce electrocasnice în localitatea Găești, județul Dâmbovița. Compania a fost cumpărată în 2002 de cel mai mare producător de electrocasnice din Turcia, Arçelik. Compania are o capacitate de producție de milioane de frigidere pe an. Produsele sale sunt fabricate și în Rusia și Turcia, iar în această fabrică sunt construite unele frigidere Beko. Anul trecut, compania a marcat producția a 40.000.000 de frigidere în fabrica din Găești. În urma investițiilor lui Arçelik, în valoare totală de peste 154 de milioane de euro, fabrica de frigidere din Găești este în prezent cea mai mare fabrică de electrocasnice din Europa Continentală, cu o capacitate de producție de 2,9 milioane de unități pe an.