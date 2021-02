Ce trebuie să ştii despre controlul parental pe telefon sau tabletă

Tehnologia e peste tot in vietile noastre, deci si copiii, mai ales cei mari si adolescentii, petrec tot mai mult timp in fata ecranelor. Internetul este ca o sabie cu doua taisuri cand vine vorba despre copii si tineri, caci folosit in moduri gresite, se poate dovedi periculos. Iata de ce este foarte important sa iti protejezi copilul pana cand creste si castiga maturitatea necesara sa discearna.

La ce sunt utile aplicatiile pentru control parental?

Aplicatiile pentru control parental iti permit sa supraveghezi ce face copilul pe internet si sa limitezi accesul la informatiile pe care le pot vedea sau descarca. Cu ajutorul lor blochezi accesul la continut inadecvat varstei, poti vedea ce site-uri acceseaza copilul sau poti limita timpul petrecut pe dispozitivele electronice.

Tot cu ajutorul lor poti autoriza sau respinge materialele pe care copilul vrea sa le descarce, poti localiza copilul cu telefonul si mai poti face o multime de alte lucruri.

Telefonul meu ofera deja optiuni de control parental?

Sistemul de operare iOS ofera optiuni de control parental mai generoase decat Android; este un lucru pe care poate vrei sa il iei in considerare atunci cand decizi sa cumperi cel mai bun Samsung in defavoarea unui iPhone. Pe de alta parte, exista o multime de aplicatii de calitate care te pot ajuta sa stergi acest dezavantaj.

Control parental gratuit de la Google – Family Link

Una dintre cele mai de succes aplicatii de control parental gratuite este oferita de Google. Family Link este evaluat cu 4.3 stele dintr-un total de 5 si e utilizat de mai mult de 1 milion de persoane. Totusi, este obligatoriu ca juniorul tau sa aiba mai putin de 13 ani, pentru ca, dupa aceasta varsta, Google le permite copiilor sa isi creeze propriul cont, fara consimtamantul parintelui.

Ce poti face cu Family Link? Poti crea conturi pentru copiii mai mici de 13 ani, poti gestiona modul in care acestia isi folosesc timpul petrecut online si poti filtra continutul nepotrivit pentru minori. Daca esti curios sa descoperi mai multe despre Family Link, un bun punct de pornire gasesti aici.

Control parental pentru YouTube

YouTube este cea mai tare platforma atunci cand vine vorba despre continut audio-vizual, iar popularitatea sa a condus, firesc, la o functie suplimentara, si anume optiuni de control parental care ii tin pe copii departe de continutul care nu este adecvat varstei lor.

Pe telefon si tableta poti alege sa instalezi YouTube Kids; cu ajutorul sau gestionezi timpul pe care il petrece copilul pe aplicatie si blochezi continuturile la care nu vrei sa il expui. Mai mult, YouTube realizeaza o filtrare automata in functie de varsta juniorului.

Poti crea, cu ajutorul sau, pana la 8 profiluri, adaptate varstei si nivelului de maturitate al fiecarui membru al familiei. Vei folosi aplicatia pentru a bloca videoclipuri sau canale pe care le consideri nepotrivite, pentru a salva istoricul videoclipurilor pe care le-a vizionat copilul, poti activa sau dezactiva functia de cautare, poti raporta videoclipuri despre care consideri ca nu ar trebui sa fie disponibile si poti limita timpul petrecut pe internet.

Daca aplicatia iti face cu ochiul si o consideri utila pentru voi, poti descoperi mai multe despre ea aici.

Care sunt cele mai bune aplicatii pentru control parental?

Majoritatea aplicatiilor de control parental sunt bune si eficiente, dar alegerea uneia anume depinde de ce anume iti doresti tu de la ea, ce nevoi si asteptari ai. In continuare, o scurta trecere in revista, in functie de acest criteriu.

Pentru a bloca anumite site-uri: daca tot ceea ce iti doresti este sa limitezi lucrurile pe care copilul tau pe poate cauta online, cea mai buna alegere este sa activezi Google SafeSearch pe browserul pe care il foloseste acesta. Mai intai te vei asigura ca motorul de cautare utilizat este Google, dupa care vei activa Google SafeSearch.

Pentru a bloca anumite site-uri si pentru a filtra continutul: Daca vrei sa blochezi accesul la anumite site-uri si sa impiedici accesul copiilor la jocuri pentru adulti sau la pornografie, poti activa functia de control parental a dispozitivului folosit. Din pacate, acest lucru este posibil pentru Windows de la Microsoft, pentru iOS de la Apple si pentru Amazon Fire, mai putin pentru Android.

Pentru a bloca site-uri, filtra continut, impune limite de timp si supraveghea activitatea copilului: Cea mai eficienta solutie este o aplicatie de control parental pe care o vei instala suplimentar. Cele mai cunoscute si mai indragite sunt Bark, Qustodio si NetNanny. Dependent de numarul de dispozitive pe care vrei sa le urmaresti, de numarul de copii si de personalizarile pe care le preferi, utilizarea lor se poate face contra cost.

Printre avantaje se numara supravegherea constanta a dispozitivelor, ceea ce iti ofera vizibilitate asupra modului in care copiii folosesc aparatele. Vei sti ce conturi folosesc acestia, iar pentru unele aplicatii vei fi informat inclusiv in legatura cu parolele.

Pentru a monitoriza activitatea de pe telefon: Mai ales in cazul copiilor mai mari, cele mai eficiente aplicatii pe care le poti folosi sunt Bark, KidBridge sau WebWatcher. Cu ajutorul lor poti monitoriza mesajele text, retelele sociale, emailurile si nu numai. Aceste aplicatii sunt foarte utile mai ales in cazul in care te temi ca juniorul ar putea fi angajat in comportamente riscante. De pilda, Bark poate detecta cuvinte “de alarma” ca “droguri”, dar e discutabil daca functia e utila si in limba romana.

Pentru a monitoriza locatia: Exista aplicatii cu GPS de tipul FindMyFiriends sau FamiSafe, care iti pot spune unde se afla copilul si care a fost traseul lui in ziua respectiva. Ele nu functioneaza daca telefonul e inchis.

Tu ce masuri iei atunci cand vine vorba despre siguranta online a copilului tau?