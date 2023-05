Ce pot face părinții dacă luni începe greva din învățământ

Sindicatele din educație au anunțat că au luat decizia ca din 22 mai 2023 să declanșeze grevă generală în unitățile de învățământ unde există membri de sindicat. În acest context, ITM Sălaj reamintește opțiunile salariaților părinți care nu au cu cine să-și lase copiii acasă în eventualitatea grevei generale în anumite unități de învățământ.

O primă opțiune ar fi recurgerea la concediul de odihnă la care angajatul are dreptul în fiecare an calendaristic conform legii. O altă variantă ar fi solicitarea unor zile de concediu fără plată, care potrivit Codului Muncii, se acordă pentru rezolvarea unor situaţii personale. De asemenea, salariații părinți care au efectuat muncă suplimentară pot cere compensarea acesteia cu timp liber plătit. Pe de altă parte, dacă activitatea din unitate o permite, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

Telemunca poate fi o altă opțiune. În acest caz, angajatul trebuie să-și poată duce la îndeplinire atribuțiile de muncă folosind tehnologia informației și comunicațiilor, însă este nevoie de un acord al părților chiar dacă este pe o perioadă determinată. În situația în care natura activității o permite, salariatul poate să își desfășoare munca la domiciliu. În acest caz angajatorului îi revine obligația de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Precizăm că Legea nr. 19/2020 care le permite părinților să ceară zile libere plătite pentru supravegherea copiilor în situaţiile în care activitatea şcolilor, grădiniţelor şi creşelor este suspendată sau închisă temporar nu se aplică în contextul grevei generale a cadrelor didactice. Prevederile acestei legi sunt aplicabile numai în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de autorități.

M. S.