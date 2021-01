CCR: Parlamentul va stabili valoarea punctului de pensie

Curtea Constituţională (CCR) a admis, sesizarea Guvernului cu privire la legea pentru aprobarea rectificării bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, care prevăd, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie. La mijlocul lunii octombrie a anului trecut, Executivul a sesizat Curtea Constituţională în vederea exercitării controlului prealabil de constituţionalitate privind legea pentru aprobarea OUG 135/2020 – rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 şi Legea pentru aprobarea OUG 136/2020 – rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Conform deciziei CCR, legea declarată neconstituţională a abrogat „articolul 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 (care prevede o valoare a punctului de pensie de 1442 lei), ceea ce nu înseamnă, însă, o repunere în vigoare a art.86 alin.(2) lit.b) din Legea nr.127/2019, în forma sa iniţială (care prevedea o valoare a punctului de pensie de 1775 lei)”.

Astfel, din cauza tehnicii legislative defectuoase utilizate, magistraţii CCR consideră că s-ar fi creat un vid legislativ în privinţa valorii punctului de pensie.

„Abrogarea pură şi simplă a art.42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2020, fără indicarea valorii punctului de pensie prin modificarea corespunzătoare a art.86 alin.(2) lit.b) din Legea nr.127/2019, ar fi generat o incertitudine juridică în privinţa existenţei normative chiar a valorii punctului de pensie, ceea ce este contrar art.1 alin.(5), în componenta sa privind securitatea juridică, raportat la art.47 alin.(2) din Constituţie. Aşadar, viciul de neconstituţionalitate constatat de Curte priveşte exclusiv Legea de aprobare a O.U.G. nr.135/2020, şi nu ordonanţa. În cadrul procedurii de reexaminare, revine Parlamentului competenţa de a infirma/confirma, în termeni clari şi neechivoci, valoarea punctului de pensie stabilită prin art.42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2020”, se arată în decizia CCR.

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat, imediat după decizia CCR:

„După cum bine ştiţi, există legea 127 prin care pensiile ar fi ajuns să crească cu 40% de la 1 septembrie. Pentru ca această recalculare a pensiilor şi creşterea lor la 1 septembrie să fie de 40%, ar fi însemnat ca în momentul intrării în vigoare şi publicării în Monitorul Oficial, în iulie 2019, să înceapă actualizarea tuturor pensiilor, evaluarea lor, astfel încât să urmeze procesul de recalculare. Pentru asta, ar fi fost nevoie de un ordin de ministru într-o guvernare PSD, în 90 de zile. Efortul bugetar pentru aplicarea acestei legi este unul de aproximativ 138 miliarde lei pe an, ceea ce în momentul de faţă este greu de suportat de către guvern. Am decis o creştere sustenabilă a pensiilor de 14%. (…) Cel mai important lucru legat de pensii e să putem asigura plata lor, şi echitate. Avem buget alocat pentru pensii şi în acest an urmărim ca indexarea să se facă cu rata inflaţiei, cel puţin”.

Dacă în privinţa majorării pensiilor, magistraţii CCR au considerat că Parlamentul trebuie să stabilească noua valoare a punctului de pensie, în ceea ce priveşte majorarea, de la 1 ianuarie 2021, salariilor cadrelor didactice la nivelul celor din anul 2022, aceiaşi judecători au dat dreptate Executivului susţinând că legea aprobată de fosta majoritate parlamentară este neconstituţională. Astfel salariile cadrelor didactice ar urma să fie majorate abia la 1 septembrie 2021, aşa cum a stabilit fostul guvern Orban. CCR a admis în unanimitate sesizarea Guvernului, motivul fiind neclaritatea şi echivocul legii adoptate de Parlament.

Rămâne de văzut dacă guvernul Cîţu va avea prevăzute în bugetul pe anul curs fondurile necesare operării acestei majorări – atât timp cât pentru anul 2021 a decis îngheţarea salariilor bugetarilor – sau va emite o nouă ordonanţă de urgenţă prin care va proroga pentru anul 2022 majorarea veniturilor cadrelor didactice.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro