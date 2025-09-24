Către Magazin Sălăjean

Subsemnatul Dr Bacso Laszlo, având funcția publică de conducere, respectiv director executiv adjunct în cadrul DSVSA Sălaj, în temeiul art. 41 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, prin prezenta vă solicit să publicați Dreptul la replică în legătură cu articolul intitulat Bacso Laszlo – pericol public! Scandal sanitar fără precedent, publicat în data de 19.09.2025.

Potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime, în special reputaţia şi imaginea publică, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui program, beneficiază de dreptul la replică sau la rectificare.

Prin urmare, vă facem cunoscută starea de fapt reală, care a condus la prezentarea de către Monitorul de Sălaj a unei situații neadevărate, în scopul defăimării subsemnatului:

În data de 01 August 2025 a fost vânat mistrețul la care se face referire în cuprinsul articolului publicat în data de 19.09.2025. Personalul instruit din cadrul Fondului de vânătoare 30 Carastelec, unde a fost vânat mistrețul, a recoltat probele necesare, dar LSVSA (Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor) Sălaj a refuzat primirea probelor, fiind necesară intervenția vicepreședintelui ANSVSA pentru ca aceste probe să fie recepționate de LSVSA Sălaj, în data 11 August 2025.

Precizez faptul că analiza de laborator în cazuri similare durează la LSVSA Sălaj 2,5 ore, în cazul de față Buletinul de Analiză s-a emis abia după 3 zile, în data de 14 August 2025. La aceeași dată, Dr. Popan Octavian s-a deplasat la fața locului și a întocmit Documentul de Sechestru/reținere oficială SJ Nr.0000310 prin care a dispus păstrarea carcasei „Până la confirmarea imunoperoxidază”, „până la obținerea rezultatului de la IDSA”.

Cunoscând faptul că au existat situații în care, la dispoziția dlui director executiv Martin Mircea, au fost efectuate analize de laborator fără ca proba de elecție să intre efectiv în laborator (în acest sens, avem în vedere situația din Sighetul Silvaniei, când nu s-au identificat organele care pot constitui probă de laborator în vederea identificării focarului de boală, fiind sacrificate un număr de peste 50 de suine și fiind acordate despăgubiri de peste 20.000 euro – a fost emis un buletin de analiză fals pozitiv), subsemnatul am înțeles ca, în conformitate cu atribuțiile ce imi revin și cu prevederile legale, să efectuez demersurile necesare pentru a fi stabilit dacă a existat sau nu focarul respectiv.

Personal am procedat la ridicarea sechestrului în data de 21.08.2025, deoarece sechestrul a fost pus în afara cadrului legal, conform Ordinului 35/2016 Secțiunea 9, respectiv Legea 122/2023; subsemnatul am rupt sigilii și am recoltat un os lung și probe de cheag sanguin cu respectarea normelor de biosecuritate, probele le-am sigilat și le-am expediat la LSVSA Satu Mare.

Inspectorul nu avea dreptul să sechestreze carcasa în cauză, acesta având obligația de a o confisca și de a întocmi un Certificat pentru Subproduse Nedestinate Consumului Uman. Îngroparea cadavrelor de animale este interzisă atât de legea 122/2023 (art. 12 lit. h), cât și de regulamentele europene (1069/2009), această operațiune fiind posibilă numai în cazuri excepționale, cu o decizie de îngropare emisă de Instituția Prefectului, ce în cazul de față nu s-a întâmplat.

În acest context, este important de menționat faptul că întrucât dl. Director executiv Martin Mircea deține fondul de vânătoare 5 Cliț, în calitate de director executiv DSVSA Sălaj a reușit să blocheze, la nivelul județului Sălaj, implementarea Legii nr. 122/2023, care interzice îngroparea mistreților, indiferent dacă probele sunt pozitive sau negative. Din cauza neimplementării dispozițiilor legii menționate, în județul Sălaj niciun mistreț nu se incinerează, nici măcar părțile nedestinate consumului uman din mistreții negativi.

Totodată, vă facem cunoscută împrejurarea că sub coordonarea dlui Martin Mircea, L.S.V.S.A nu emite buletine de analiză pozitive în direcția PPA (Pesta Porcină Africană) pentru fondul lui de vânătoare, iar datorită faptului că sunt ascunse cazurile pozitive și la această dată sunt peste 20 de focare în zona Surduc (unde se află fondul de vânătoare 5 Cliț). În prezent, județul Sălaj se află pe locul 2 la nivel național după județul Teleorman, ca și număr de focare de PPA.

DR. BACSO LASZLO

Share Whatsapp Email