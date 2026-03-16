Castorii cauzează probleme tot mai mari în Sălaj

Mai mulți sălăjeni din sate de pe valea Someșului, din zona Boghiș și Valea Miții ne-au anunțat că se confruntă cu probleme cauzate de castori, animalele rozând trunchiuri de copac care, după ce cad, blochează pârâuri sau cad în grădinile localnicilor. Castorul eurasiatic (Castor fiber) este cel mai mare rozător din Europa, reintrodus cu succes în România începând cu anii 1998-2003, după o absență de aproximativ două secole. Această specie semiacvatică este cunoscută drept un „inginer al ecosistemelor” datorită capacității sale de a modifica mediul înconjurător prin construirea de baraje. Reintroduși inițial pe râurile Olt, Mureș și Ialomița, castorii s-au extins rapid în Transilvania, Moldova, Delta Dunării și lunca inferioară a Prutului. Aceste animale populează lacuri și ape curgătoare, fiind o specie strict erbivoră, care se hrănește cu specii lemnoase și erbacee. Specia este protejată.

