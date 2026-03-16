Geo Raețchi, personalitatea din presa sportivă care își lansează cartea la Zalău

Vești bune pentru iubitorii de carte. Joi, 26 martie 2026, de la ora 17, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, va avea loc lansarea cărții „Vis de fluture”, o ficțiune contemporană despre formarea identității, maturizare și relații interpersonale, semnată de Geo Raețchi. Volumul a fost publicat în 2025, la Editura „Creator” din Brașov.

„«Vis de fluture» este romanul unei vieți trăite la intensitate maximă, un fir narativ în care realitatea, amintirea și neliniștea interioară se întrepătrund cu naturalețea unui destin care nu cere voie să se arate. Geo Raețchi construiește o proză confesivă în care biograficul se împletește cu ficțiunea fără granițe vizibile, lăsând cititorul să pășească în ritmul alert al unui personaj pentru care fiecare zi poate deveni un prag. În centrul romanului se află Romeo, un tânăr care se formează între lumea presei sportive a anilor ’70 și propria căutare identitară, prins între dorința de afirmare și fragilitatea emoțiilor care îl urmăresc necontenit. Stilul este cinematografic, cu scene care se succed ca în jurnalul unui om ce nu apucă să-și tragă sufletul: redacții aglomerate, săli de teatru improvizate, străzi bucureștene udate de ploaie și, peste toate, o poveste de dragoste care se mistuie rapid, dar lasă răni adânci.” (Fragment din textul escortă al romanului lui Geo Raețchi).

Născut în data de 7 iulie 1952, la București, Geo Raețchi este un nume cunoscut și respectat în lumea jurnalismului sportiv, având o activitate în presă și televiziune de peste 50 de ani. A debutat în mass-media în anul 1973, la „Sportul”, singurul cotidian dedicat sportului din România, devenit „Gazeta Sporturilor” după Revoluție. A contribuit la lansarea și la conducerea unor publicații sportive și a relatat, ca trimis special, de la numeroase mari competiții de rugby, natație, gimnastică și fotbal.

Lansarea este organizată și găzduită de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție coordonată de managerul Daniel Săuca și aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj.