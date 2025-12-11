Castori pe mai multe râuri din Sălaj

Mai mulți localnici din comuna Boghiș ne-au sesizat apariția problemelor cauzate de castori în zona râului Barcău. „Sunt mulți castori de-a lungul râului. Au început să roadă trunchiurile copacilor. Multe sălcii s-au prăbușit. Cred că ar trebui să se intervină pentru că riscă să blocheze cursul de apă”, ne-a declarat unul dintre localnici. Localnicii sunt deciși să ceară sprijin, să solicite intervenția autorităților având în vedere că aceste animale sunt protejate.

Castorii construiesc mici baraje și adăposturi folosind ramuri de copaci și rod copacii pentru a obține materialul necesar adăposturilor. Acest material poate restricționa fluxul apei formând iazuri.