Vești bune pentru elevi: bugetul alocat Programului „Masă sănătoasă”, majorat începând din 2026

Începând cu anul viitor, bugetul alocat programului „Masă sănătoasă” din școli va crește cu aproape 390 de milioane de lei, potrivit unui document aflat în consultare publică la Ministerul Educației. Astfel, din 2026, suma totală ajunge la peste 1,5 miliarde de lei, iar proiectul de ordonanță de urgență prevede o serie de măsuri fiscal-bugetare în domeniul educației pentru reducerea abandonului școlar.

Suma propusă pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă” în anul 2026, aferentă perioadei de desfășurare a cursurilor școlare începând cu 8 ianuarie 2026, este destinată preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit edupedu.ro.

Prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (4) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.613 din 5 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2026, începând cu data de 08 ianuarie 2026, se implementează Programul naţional „Masă sănătoasă” finanţat de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, în limita sumei de 1.531.090 mii lei, aprobate într-o poziţie distinctă într-o anexă la legea bugetului de stat pe anul 2026, pentru preşcolarii şi elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat”, se menționează în proiect.

De asemenea, în program au fost incluși și elevii din școlile arondate ca urmare a procesului de comasare.

Pentru stabilirea bugetului, au fost luate în considerare cele 171 de zile de cursuri din anul școlar viitor, dar și majorarea alocației zilnice pentru fiecare beneficiar cu 10%, având în vedere evoluția prețurilor de consum și creșterea TVA-ului. Astfel, alocația zilnică propusă este de 16,5 lei, față de 15 lei, sumă aplicată din anul 2022 până la momentul elaborării acestei ordonanțe de urgență, potrivit sursei citate.