Care este diferenţa dintre un Server şi un Workstation?

Un server şi un workstation pot să fie foarte asemănătoare în mintea unui utilizator amator. În realitate ele sunt diferite şi au scopuri diferite, chiar şi arhitecturi diferite uneori. Pentru a înţelege mai uşor diferenţa cea mai importantă dintre servere şi workstation am putea porni dela o analogie simplă.

Serverele sunt directorii unei corporaţii, responsabili de medierea serviciilor şi comunicării cu alte birouri. Când ne referim la workstation ne gândim la un team manager, al cărui rol e să realizeze nişte sarcini critice zilnice şi să primească nişte direcţii de la director.

Serverele sunt pentru companii mai mari, workstationul este pentru specialişti

Serverul are mai mult rol de comunicare, poate şi de stocare în funcţie de tipul său, dar un workstation are funcţii mai specializate. Serverele pot fi dispozitive fizice, calculatoare sau aplicaţii software. Un server e construit pe un framework tip client-server la nivel de comunicare, practic onorează toate cererile venit de la clienţii conectaţi la un moment dat. Putem avea servere pentru printare, pentru imprimante, servere web, servere pentru fişiere, servere aplicaţii, servere e-mail.

De cealaltă parte, un workstation, fie el și un workstation refurbished, este similar cu un laptop sau un desktop folosit de către angajaţi în fiecare zi pentru diverse sarcini complexe. Este în esenţă un computer pe care îl folosim pentru a accesat LAN-ul sau internetul ca să avem acces rapid la documente sau să facem anumite lucruri într-o reţea internă.

Se foloseşte în firme de arhitectură, în proiectele de design grafic avansate, în companii mari care au nevoie de aplicaţii de analiză foarte complicate, care au nevoie de resurse foarte multe, în industria creativă. Un workstation este gândit mai mult pentru partea tehnică a unor sarcini, a unor proiecte şi are o putere de procesare uriaşă, are RAM mai mult, spaţiu de stocare suficient, rapid, SSD de regulă, poate fi configurat oricum îşi doreşte clientul.

Sisteme de operare diferite, accesorii diferite, amplasare şi alimentare diferită

La capitolul sisteme de operare, la servere întâlnim Linux, Windows, BSD, Solaris, la un workstation vom avea Unix, macOS, Windows sau Linux, care vor permite rularea de software de la vânzători de software independenţi.

Serverele sunt conectate la tastaturi, dar nu sunt legate şi la monitoare. Un workstation nu are cum să funcţioneze fără monitor, fără tastatură, are nevoie de accesorii standard pe care le găseşti la orice fel de computer. Serverul va sta într-o cameră, zonă specială, un workstation poate sta oriunde e nevoie de el, pe birou, sub birou, într-un colţ al camerei.

În servere avem module de corectare a erorilor Double Dată Rate (DDR), se bazează pe Redundant Area of Inexpensive Disk (RAID) pentru stocare şi au multe porturi, surse de alimentare. Un workstation are nevoie de un singur port de reţea şi de o singură unitate de energie. Serverele au GUI, dar nu e obligatoriu să aibă toate. Un workstation trebuie să aibă Graphics User Interface.

În companiile mari e nevoie de un server pe lângă un workstation pentru siguranţă mai mare şi pentru lucru mai uşor cu datele şi informaţiile. Cu cât ai mai mulţi clienţi şi angajaţi, cu atât vei avea nevoie de mai multe servere. Serverele se ocupă de managementul datelor, de stocare, de trimitere şi de procesarea datelor 24 de ore pe zi. Nu se pierd date, totul funcţionează foarte bine chiar şi atunci cand mai cedează din componentele hardware.