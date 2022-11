Când punem car(d)ul înaintea boilor

Alexandru Tamba

Prin OG 16/2022 se modifică OUG193/2022, astfel că agenții economici care realizează o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro anual, în echivalent lei, din activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata și din prestări de servicii ,,au obligația ca să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice”. Obligația apare începând cu data de 01.01.2023. În prezent, această obligație era pentru o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro. Ce înseamnă acest lucru? Orice agent economic care depășește cifra de afaceri de 10.000 euro este obligat să asigure condiții de plată cu carduri de debit, de credit sau preplătite, INDIFERENT că există sau nu există solicitări din partea cumpărătorilor! Cu alte cuvinte, dacă în mediul rural, de exemplu, unde nu prea se fac plăți cu cardul, se depășește cifra de afaceri de 10.000 euro, ești obligat să deții mijloacele de acceptare a plăților cu cardul. Asta înseamnă că la vânzări, în medie, de 200 lei/zi, în 21 zile pe lună, deja se depășește 10.000 euro pe an. Eu cred că este un plafon prea mic, mai ales pentru mediul rural unde cumpărătorii folosesc cu precădere numerarul. Și reducerea plafonului este prea bruscă, de la 50.000 euro la 10.000 euro. Sigur, introducerea acestor mijloace de plată vizează reducerea evaziunii fiscale, dar problema noastră este marea evaziune fiscală, nu plata cumpărăturilor făcute de la un ABC de tanti Maria cu numerar! De aceea spun că punem carul înaintea boilor! Așa cum remarca, de altfel, președintele ANAF cu ocazia amendării unor persoane de la țară care vindeau legume și pălincă pe marginea drumului, nu cred că am rezolvat marea evaziune fiscală, iar acum ne îndreptăm spre mica evaziune fiscală! Nu că nu ar trebui să o avem în vedere și pe aceasta, dar hai s-o rezolvăm pe prima mai întâi.

Dar această obligativitate aduce și cheltuieli în plus pentru agenții economici, care vor trebui să plătească comisioane pentru administrarea POS-lui, dar și pentru plățile derulate prin intermediului acestuia. Or, numai de cheltuieli în plus nu mai aveau nevoie micii agenți economici în condițiile economice prezente, căci pentru agenții economici mari nu este o problemă această cheltuială, dar pentru cei mici contează!