A condus fără permis o mașină furată și a provocat un accident

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Bocșa este cercetat de polițiști și se află sub control judiciar timp de 60 de zile. Acesta a furat un autoturism pe care l-a condus fără a avea permis de conducere și, în plus, a provocat un accident. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, la finalul săptămânii trecute, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au fost sesizați de o femeie în vârstă de 32 de ani din comuna Bocșa cu privire la faptul că, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie, persoane necunoscute i-au furat un autoturism pe care în parcase în fața unei case din sat. În 11 noiembrie, în jurul amiezii, în urma investigațiilor efectuate de polițiști, autoturismul a fost găsit răsturnat la marginea drumului dintre localitățile Bocșa și Sălăjeni. După cercetări și investigații a fost identificat făptașul. Tânărul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. „Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat și conducere fără permis, iar față de bărbatul bănuit de comiterea faptelor, procurorul de caz a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile”, au declarat reprezentanții IPJ Sălaj.

