Cabinetul medical din Șimișna, dotat cu aparatură de ultimă generație

Cabinetul de Medicină de Familie din localitatea Șimișna a fost dotat cu aparate medicale performante, care vor contribui semnificativ la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite locuitorilor de pe Valea Someșului. Printre noile dotări se numără: aparat pentru spirometrie – necesar pentru evaluarea funcției respiratorii; trusă completă de prim ajutor pentru intubație; electrocardiograf (EKG) 12 canale – pentru diagnosticarea precisă a afecțiunilor cardiace; holter cardiac – pentru monitorizarea continuă a ritmului inimii; holter tensiune arterială – pentru monitorizarea valorilor tensionale pe 24 ore; aparat pentru măsurarea funcțiilor vitale și Ecodoppler performant, pentru evaluarea fluxului sanguin și a sănătății vasculare. Această investiție vine în completarea dotării anterioare cu ecograful Philips Affiniti 50, un echipament modern care a ridicat deja standardul de diagnostic în cabinetul medical din Șimișna.

