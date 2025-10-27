Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, survol deasupra Sălajului

Eveniment important în Sălaj. În perioada 3 – 5 noiembrie 2025, personalul din Statul Major al Forțelor Aeriene organizează și desfășoară în colaborare cu Centrul Militar Județean Sălaj campania de promovare a Forţelor Aeriene în vederea recrutării de viitori candidaţi pentru profesia militară prin formare profesională în instituţiile de învăţământ universitar şi postliceal. La această activitatea vor participa atât elevi și studenți militari din instituțiile de învățământ ale Forțelor Aeriene, cât și personal militar activ, piloți și controlori de trafic aerian. În cadrul acestei activități vor fi prezentate informații privind cariera militară specifică Forțelor Aeriene și activități specifice Teatrelor de Operații. Totodată, vor fi organizate standuri de prezentare a echipamentelor specifice Forțelor Aeriene și Forțelor Terestre.

În data de 3 noiembrie, între orele 11 și 12,30, la Casa de Cultură Orășenească din Șimleu Silvaniei va avea loc partea de prezentare, iar în intervalul orar 12:30 – 14 – prezentarea standurilor cu tehnică militară în zona pietonală din fața parcului central. În data de 4 noiembrie, intervalul orar 11 – 12:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău va avea loc partea de prezentare, iar între orele 12:30 -14 se va desfășura prezentarea standurilor cu tehnică militară pe platoul din piața 1 Decembrie 1918. Miercuri, 5 noiembrie, începând cu ora 11, la Casa de Cultură din Jibou va avea loc partea de prezentare, iar începând cu ora 12,30 vor fi prezentate standurile cu tehnică militară în piața 1 Decembrie 1918 din fața primăriei. La finalul activității, cerul celor trei orașe va fi brăzdat de aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române.