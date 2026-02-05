Județul Zalău, aproape de municipiul Sălaj

Miercuri am citit într-o publicație centrală, una care se autointitulează de calitate, despre faptul că o biserică din județul Zalău s-a prăbușit. Le-am scris că e județul Sălaj și că Zalău e reședința de județ, dar nu m-au băgat în seamă. De fapt, pentru mulți, Zalău și Sălaj înseamnă una și aceeași poveste. Acest lucru mă întristează. Mai trist este că o parte din Biserica Reformată din Cehu Silvaniei s-a prăbușit, iar o istorie de secole zace acum sub resturi. Eu unul m-am săturat să tot vorbesc la radio și să scriu în ziar despre starea unor astfel de monumente. De cele mai multe ori mi se spune că nu sunt bani, n-avem fonduri, nu putem, vedem ce se întâmplă, e greu, nu ne-au alocat. Ei bine, de această dată, biserica era parte dintr-un amplu program de restaurare. Regret cele întâmplate la Cehu Silvaniei. Chiar cred că trebuie să fim mult mai atenți cu monumentele, cu paginile istoriei. Nu trebuie să uităm cine suntem, de unde am pornit, cum am pornit și unde am ajuns.

