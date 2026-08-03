Atenție șoferi! Radarele împânzesc județul

În perioada 3 – 9 august, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj desfășoară activități în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, având ca obiectiv prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. Acțiunea urmărește creșterea gradului de siguranță rutieră prin combaterea uneia dintre principalele cauze generatoare de accidente grave de circulație.

Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii rutieri vor acționa pe drumurile naționale, europene și județene din Sălaj, utilizând echipamentele de supraveghere și măsurare a vitezei din dotare, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale. Viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum și trafic reduce timpul de reacție al conducătorului auto, crește distanța de frânare și poate transforma orice situație neprevăzută într-un accident cu consecințe grave.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj recomandă tuturor participanților la trafic să respecte limitele legale de viteză, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate și să adopte o conduită preventivă în trafic.

Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Respectarea regulilor de circulație poate salva vieți.