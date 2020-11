Atenție la măsurile speciale de carantină din Zalău, Jibou și Cehu Silvaniei!

În urma unor numeroase controverse, apărute în spațiul public, generate de faptul că se face confuzie între Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (care propune măsuri de carantinare) și Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (care aprobă măsurile propuse, cu eventuale modificări), Instituția Prefectului Sălaj informează care sunt principalele măsuri, pentru localitățile Zalău, Jibou și Cehu Silvaniei, aprobate și publicate în Monitorul Oficial. Acestea au intrat în vigoare începând cu data de 19 noiembrie, ora 5 și sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile. Astfel: este permisă deplasarea în interes profesional (deplasarea la serviciu, în interesul firmei, pentru executarea a diferite lucrări la beneficiari etc.); este permisă deplasarea pentru cumpărături la magazin; este permisă deplasarea pentru activități agricole; este permisă deplasarea pentru urgențe medicale, pentru tratament, pentru îngrijirea, respectiv întreținerea copiilor, bătrânilor etc.; este permisă participarea la activități religioase (slujbe religioase etc.) cu participarea doar a persoanelor din zona carantinată cu respectarea măsurilor igienico-sanitare și a unei suprafețe de patru metri pătrați /persoană, în interiorul/exteriorul lăcașului de cult. Evenimentele religioase cum ar fi botezuri, cununii, înmormântări, în interiorul locașului de cult, sunt permise cu participarea a maxim 16 persoane, inclusiv personalul care oficiază slujba religioasă. De asemenea, este permisă tranzitarea localităților carantinate de către persoanele care nu au domiciliul sau reședința în acestea, dar fără să aibă dreptul de oprire; sunt interzise activitățile sportive, individuale și colective (fotbal, handbal, volei, fitness etc.); sunt permise activitățile de înfrumusețare (frizerii, coafură etc.) numai cu programare și numai în sistemul un prestator/un client/pentru un salon; operatorii economici (restaurante, cafenele, magazine etc.) care prepară și comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice și/sau nonalcoolice, pot comercializa produsele doar în sistem “take away” (la pachet) sau în sistem catering; se limitează accesul în magazine/hipermarketuri la maximum 30 la sută din capacitate, calculat la o suprafață de patru metri pătrați/persoană; este interzisă organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, majorate, mese festive etc.), în spații închise sau deschise; este permisă deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (permise, pașapoarte, acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, dosare pensie etc.). O altă măsură a CJSU, valabilă în cele trei localități, este că în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale se interzice desfășurarea activității cu publicul în centrele comerciale tip Mall în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, cu excepția operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare, farmacii, pet-shop-uri și curățătorii.

