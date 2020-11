PNL a lansat programul de guvernare „Dezvoltăm România!” – patru ani de stabilitate pentru dezvoltare

În cadrul unui eveniment online, PNL a lansat programul de guvernare 2020 – 2024. PNL a fost singurul partid care a avut curajul și priceperea de a-și asuma răspunderea trecerii României prin cea mai gravă criză din ultimele decenii. Când toți au dat din colț în colț, ne-am asumat responsabilitatea guvernării, pentru ca fiecare român să traverseze cu bine această perioadă de încercare. Am ales dezvoltarea României în cel mai dificil an din istoria recentă. Noi am ales să nu lăsăm România la greu.

În 2020, într-un an de mare criză, am reușit:

a) păstrarea locurilor de muncă și susținerea companiilor românești confruntate cu criza – acum sunt cu 15.000 mai mulți angajați decât la începutul anului.

b) eliminarea taxelor PSD și creșterea veniturilor la bugetul de stat.

c) creșterea salariului mediu, cu 7,6% mai mare decât de anul trecut.

d) creșterea pensiilor cu 14%, cea mai mare creștere din ultimii 20 ani.

f) creșterea alocațiilor cu 20% în septembrie și cu 3,8% indexarea cu rata inflației.

g) scăderea inflației, inflația a scăzut în octombrie la 2,2% de la 5,4% sub PSD

h) am atras de trei ori mai multe fonduri europene decât PSD și am obținut aprobarea Comisiei Europene pentru finanțarea marilor proiecte: autostrada Sibiu-Pitești, centura ocolitoare a Bacăului, spitalele regionale de la Iași, Craiova, Cluj.

i) am realizat investiții publice record în ultimul deceniu, de 35,4 miliarde lei.

Am lansat cel mai îndrăzneț plan de investiții – „Reclădim România”. Președintele Iohannis a obținut o sumă record, 80 miliarde euro, pentru dezvoltarea țării.

Am arătat că știm și putem să dezvoltăm România în vremuri grele, chiar și împotriva majorității toxice a PSD care a subminat inițiativele guvernului. Cu atât mai mult vom reuși să dezvoltăm România cu o majoritate solidă în Parlament și când criza sanitară va fi stăpânită global după apariția vaccinului.

Administrațiile liberale au arătat deja că pot să transforme cu finanțare europeană mari orașe, Guvernul PNL a arătatat că a putut să treacă România prin cea mai gravă criză și, în același timp, să lanseze și marile șantiere, cu finanțare europeană.

Guvernările PSD, dimpotrivă, au însemnat șapte ani ratați, tocmai într-o perioadă fastă pentru economia globală. PSD a ratat marile proiecte pe care le promisese până în 2020 (opt spitalele regionale, autostrada Sibiu-Pitești), a ratat fondurile europene, i-a taxat pe români fără a construi ceva. PSD doar a cheltuit, a lăsat infrastructura să decadă, cu consecințele tragice pe care le vedem astăzi și care se pot repeta dacă nu facem o schimbare radicală.

Guvernul PNL a început deja această schimbare radicală: a schimbat paradigma dezvoltării economice, de la consum nesăbuit și risipă către investiții.

Începând cu 2021, România are 80 miliarde euro la dispoziție și șansa istorică de a se conecta la trendul european al dezvoltării post-pandemie. UE investește masiv pentru redresarea economică odată ce criza sanitară va fi stăpânită.

România nu-și mai poate permite să irosească alți patru ani alături de PSD – partidul stagnării, partidul trecutului care a arătat deja că nu știe și nu vrea să folosească fondurile europene. Dacă în 2021 am reveni la modelul învechit al PSD și am rata trendul european al dezvoltării, se vor mări decalajele față de celelalte state UE (care se vor dezvolta cu Planul UE de redresare) și nu vor mai putea fi recuperate.

Din contră, soluția liberală a dezvoltării, folosind masiv pentru investiții fondurile europene, va reuși acel salt de care avem nevoie pentru a ajunge la nivelul economiilor dezvoltate din UE.

Dezvoltăm România înseamnă cu adevărat mai bine pentru toți.

Cu majoritate în Parlament, care va susține eforturile Președintelui și Guvernului, schimbarea benefică de curs politic si economic generată de PNL va fi accelerată de măsurile din Programul de guvernare 2021-2024, cu efecte pozitive în viețile oamenilor, în viața fiecărei comunităti:

– 80 miliarde euro fonduri europene folosite pentru investiții și dezvoltare

– cea mai puternică creștere economică din UE, peste 6% în 2024

– creșterea salariului mediu net cu aproape 50%, 1.000 euro/lună în 2024

– 560.000 de noi locuri de muncă mai bine plătite până în 2024

– majorarea valorii punctului de pensie cu 46% până în 2024 față de 2019 (de la 1.265 lei în 2019, la 1.840 lei); pensia medie anuală va crește cu 536 lei până în 2024 față de 2020

– 970 km de autostrăzi și drumuri expres până în 2024

– până la 6% din PIB pentru sănătate

– 3 spitale regionale la Iași, Craiova și Cluj-Napoca și alte 10 unități sanitare noi și extinderi prin programele europene de finanțare.

– 9 miliarde euro – investiții în energie nucleară

– 21,6 miliarde euro – plăți directe, dezvoltare agricolă, susținerea fermelor de familie

– 6,5 miliarde euro – investiții în infrastructura de irigații

– 650 milioane euro – cea mai mare campanie de împădurire a României

– peste 10 miliarde euro pentru mediul de afaceri, antreprenoriat, digitalizare

– 30 miliarde lei – garanții de stat pentru credite subvenționate prin IMM Invest și Eximbank

– 1 miliard euro pentru racordarea la rețelele de gaze

– 8 miliarde lei pentru rețele de apă-canalizare

– 2.500 de creșe, grădinițe și școli – construcții noi și reabilitări

Aceasta este obiectivul pe care ni-l propunem și esența programului de guvernare al PNL: patru ani de dezvoltare, patru ani în care să ne concentrăm pe infrastructura acestei țări, patru ani în care să lăsăm PSD fără armele demagogiei cu care torpilează bugetul țării, patru ani de stabilitate pentru dezvoltare, nu de certuri.

