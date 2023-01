Asociaţia Editorilor lansează ofensiva împotriva analfabetismului funcţional

Analfabetismul, sub diversele sale forme, devine o problemă majoră la nivel naţional. Proiectele menite să-l combată reprezintă iniţiative care merită să fie salutatate de fiecare dată când apar. Asociaţia Editorilor din România anunţă un calendar de dezbateri şi evenimente pentru 2023, pentru a schimba situaţia dramatică în care se află cultura scrisă din România. Pactul pentru lectură va fi lansat pe 15 februarie 2023.

Potrivit asociaţiei: „Cititul este o activitate terapeutică şi intelectuală prin care omul îşi cultivă reflexele necesare pentru a relaţiona în mod util cu cei din jurul său, dar şi pentru a se orienta în cultura lumii. Studii ample au arătat că satisfacţia economică a indivizilor este mai ridicată în rândul celor care au crescut cu o bibliotecă în casă, dobândind astfel reflexul de a citi. Conform statisticilor, România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte consumul de carte. Cu o cifră de afaceri de circa 60 de milioane de euro înregistrată de edituri din comercializarea de carte, România este depăşită de toate ţările din Uniunea Europeană, fiind la o distanţă astronomică de Germania, cea mai mare piaţă de carte din Europa, care înregistrează vânzări anuale de circa 9 miliarde de euro. Asociaţia Editorilor din România (AER) reia semnalele de alarmă transmise de-a lungul timpului şi, mai mult, are în vedere ca în acest an să deruleze un program susţinut de dezbateri, dialoguri, conferinţe de presă şi să lanseze Pactul pentru lectură, la care sunt chemaţi să adere personalităţi ale lumii culturale contemporane, decidenţi politici şi administrativi, scriitori şi cititori, aşadar toţi cei interesaţi de îmbunătăţirea acestei realităţi dureroase”.

Asociaţia Editorilor din România propune un calendar susţinut al dezbaterilor pe teme actuale, precum şi evenimente expoziţionale de anvergură dedicate cărţii, în mai multe oraşe din ţară, şi în Chişinău, capitala Republicii Moldova: „Cel dintâi eveniment va avea loc la Librăria Humanitas Lipscani (str. Lipscani nr. 42, Bucureşti), pe 15 februarie, dată declarată prin lege Ziua Lecturii şi care riscă să fie, din nou, doar un trist prilej de a ne reaminti cât de îngrijorătoare sunt statisticile, fără ca această îngrijorare episodică să fie urmată de un plan concret de acţiune. Iată motivul pentru care, cu acest prilej, AER va lansa Pactul pentru lectură. La discuţie vor fi invitaţi, în mod public, să participe politicieni, factori de decizie din ministerele de resort, profesori, specialişti în educaţie, jurnalişti, reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor. Următorul dialog este programat pe 27 martie, iar tema va fi starea literaturii române de o parte şi de alta a Prutului, în contextul sărbătoririi Zilei Unirii Basarabiei cu România pe 27 martie, şi al eforturilor continue ale editorilor din România şi Republica Moldova de a crea o piaţă comună a cărţii de limba română, inclusiv prin intermediul Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chişinău (programat în acest an în perioada 30 august – 3 septembrie). A treia întâlnire va avea ca punct de pornire sărbătorirea, la 23 aprilie, a Zilei Cărţii şi Drepturilor de Autor, şi va încerca să aducă în faţa publicului problemele specifice ale acestui domeniu, în special pirateria, concurenţa neloială şi plagiatul, care au căpătat în ultimii ani accente dramatice. Vom încheia calendarul dezbaterilor AER din acest prim semestru al anului 2023 în spaţiile special amenajate la Salonul Internaţional de Carte Bookfest de la Bucureşti (24-28 mai, Romexpo). Pe agendă sunt discuţii despre literatura pentru copii şi importanţa decisivă a lecturii în dezvoltarea lor; dezbateri despre corelaţia fatală dintre lipsa educaţiei şi sărăcie; prezentarea unui pachet de soluţii punctuale, pe termen scurt, şi de perspectivă, pentru ca România să revină în rândul ţărilor care preţuiesc lectura, educaţia, performanţa culturală”.

Asociaţia Editorilor din România este cea mai veche asociaţie profesională din mediul editorial, fondată în 1991 şi reuneşte cele mai importante edituri din ţara noastră.

