Aproape de acoperișul lumii. Zălăuanul Eugen Străistaru a cucerit vârful Elbrus

Da, Eugen Străistaru a reușit să urce pe vârful Elbrus, la granița dintre Europa și Asia. Având altitudinea de 5.642 de metri, Elbrus este al 10-lea cel mai înalt vârf muntos din lume și se află în Rusia. „Am ajuns cu bine din expediție. A fost un rollercoaster fizic și emoțional – o provocare pe care nu știam cum s-o gestionez, mai ales că n-am mai fost niciodată la o asemenea altitudine. Am început cu urcări de aclimatizare: 3.150 m, 3.700 m, apoi 4.060 m. Am dormit la <butoaie>, la peste 3.900 m, iar în ziua de vârf am pornit la ora 1 noaptea, cu speranța să evităm aglomerația din zona tehnică. La 5.200 m au început durerile de cap, greața și lipsa poftei de mâncare. Un coleg a fost coborât din cauza stării proaste. A urmat o oră și jumătate de așteptare în zona de coardă, unde un alt grup blocase traseul – efectiv atârnau în coardă, unul câte unul. Acolo am simțit pentru prima dată că muntele mă adoarme. Am continuat. La 5.500 m, un alt coleg a vomitat, dar n-am renunțat. În <pășunea zombilor>, toți mergeau legănat, afectați de altitudine. Apoi – vârful. Am ajuns! A fost scurtă bucuria, pentru că la coborâre colegul meu a căzut, iar eu l-am prins – fiind legați în coardă, responsabilitatea era uriașă. Tot ce am făcut acolo sus a fost pentru Lucica Dumitrașcu – o mamă singură care își crește cu putere greu de închipuit cei doi copii. Greul adevărat îl urcă ea, zi de zi”, a declarat Eugen. Misiunea zălăuanului a fost sprijinită de magazinul de piese auto Nazareth din Zalău.

Dorința de a salva o mamă singură

Vă scriam zilele trecute că Eugen este originar din Republica Moldova, dar s-a stabilit în Zalău în copilărie, alături de familie. Tânărul zălăuan este pasionat de drumeții, de alpinism, bicicletă și alergare. Expediția are un rol caritabil. Fondurile strânse vor fi utilizate pentru sprijinirea unei mame care își crește singură cei doi copii, unul cu grave probleme de sănătate. Cont persoane fizice (RON): Dumitrașcu Lucica – RO07CECEC001946240552811 Cont Asociație „Împreună-i vom face fericiți”: RO39BRDE320SV24916073200