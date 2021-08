ANAF SCOATE TRANSPORTATORII ÎN STRADĂ: Impozitarea diurnei falimentează companiile din transportul rutier

Capitala riscă să fie blocată, în prima săptămână din luna septembrie, de mii de tiruri, camioane, autobuze şi microbuze ce aparţin antreprenorilor din transportul rutier de mărfuri şi de persoane, care s-au săturat de măsurile luate de Guvern în acest sector de activitate şi de interpretarea abuzivă a legislaţiei fiscale de către inspectorii ANAF, au declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, reprezentanţii celor şapte asociaţii patronale din acest domeniu.

Decizia lor a fost luată după ce au primit mai multe sesizări de la colegii lor din teritoriu referitoare la intensificarea inspecţiilor din partea ANAF care se pare că desfăşoară un control tematic la nivel naţional cu privire la sumele plătite cu titlu de diurnă de angajatori conducătorilor auto. Conform celor de la ANAF, diurna sau indemnizaţia de deplasare constituie venit salarial şi trebuie impozitat ca atare, cu toate taxele aferente. De aceea, funcţionarii Fiscului au emis mai multe decizii de impunere pentru o parte dintre cele 200 de companii controlate sau aflate în verificare, decizii în care sumele calculate ca obligaţie de plată către stat pentru plata diurnelor pe ultimii cinci ani se ridică la valori cuprinse între 200.000 euro şi 70 milioane euro.

„Am făcut un calcul. La valoarea companiei mele, de 1 sau 2 milioane euro, cu 18 camioane, dacă ar veni controlul ANAF, aş avea de plată ca impozite şi taxe pentru diurnele acordate în ultimii cinci ani între 15 şi 20 milioane de euro. Este posibil aşa ceva? Chiar nu mai gândeşte nimeni în ţara asta?”, a spus unul dintre antreprenorii care au asistat la conferinţa de presă de ieri a patronatelor din transportul rutier.

„De ce Guvernul vrea distrugerea unor firme care aduc la bugetul de stat 18% din Produsul Intern Brut al României? În urmă cu cinci ani s-a dat o amnistie pe diurnă, pentru că statul şi-a recunoscut greşeala de interpretare a legislaţiei în vigoare. Acum, după cinci ani, acelaşi stat solicită să plătim impozite şi taxe pe diurnă, deşi legea nu s-a schimbat, este aceeaşi. Consider că este un plan diabolic pentru distrugerea transportului rutier. La această problemă se va adăuga în aceste zile majorarea preţurilor carburanţilor, care va atrage o mărire de tarife de transport, ce se va reflecta în creşterea preţurilor alimentelor şi altor produse din piaţa din ţara noastră. La aceste probleme se vor adăuga şi aceea privind RCA – după ce unul dintre cei doi mari asigurători din piaţă se confruntă cu o situaţie gravă, apoi vor interveni şi situaţiile din transportul judeţean şi interjudeţean de persoane. Noi nu cerem demisia Guvernului, dar când vor să ne desfiinţeze, când se comit abuzuri, trebuie să ne căutăm dreptatea şi să utilizăm toate formele legale de protest. La protestul din septembrie nu vor veni doar 100 sau 40.000 de camioane, ci vor participa toţi transportatorii. Va fi un blocaj în septembrie – pe care nu îl dorim – dacă Guvernul nu deschide dialogul cu organizaţiile patronale”, a afirmat Alexandru Ştefănescu, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR).

• 10.000 de firme de transport, sub riscul falimentului din cauza ANAF

Conform informaţiilor prezentate de patronatele din transport, ţara noastră face 10,5% din transporturile între ţări UE, fiind pe locul al 3-lea în Europa după Polonia şi Lituania în volumele de transport intracomunitar. Antreprenorii susţin că actualele controale efectuate de ANAF au intervenit în urma solicitării statelor vest-europene care acuză transportatorii români de dumping social şi concurenţă neloială.

Conform legislaţiei în vigoare, firmele de transport pot acorda şoferilor indemnizaţie/diurnă care este neimpozabilă în limita a de 2,5 ori nivelul indemnizaţiei prevăzute pentru bugetari.

Potrivit unei decizii a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, indemnizaţia de delegare/detaşare/diurnă intră în calculul salariului minim/remuneraţiei minime, dacă nu este acordată ca rambursare a cheltuielilor ocazionate cu detaşarea (transportul, cazarea şi masa). Antreprenorii arată că, dacă primele două tipuri de cheltuieli sunt clar definite şi se rambursează şoferului pe bază de document fiscal, al treilea tip de cheltuială nu este definit de legislaţia în materie şi nu toate firmele acordă bani pentru masă. De aceea, ANAF echivalează toată indemnizaţia/diurnă ca bani de masă şi nu cu adevăratul scop cu care aceşti bani sunt daţi şi anume compensarea tuturor inconvenientelor cauzate de îndepărtarea lucrătorului de mediul său obişnuit.

Din datele prezentate de transportatori reiese că minim 10.000 de firme pot fi închise de ANAF prin impunerea de impozite şi contribuţii pe ultimii 5 ani pe sumele acordate ca diurnă.

„Din păcate, multe firme de transport au acum lacătul pe uşă sau patronii se vor muta în Ungaria sau Slovacia. Oare asta îşi doreşte Guvernul care nu intră în dialog cu noi, deşi facem concurenţă firmelor din toată Uniunea Europeană? Impozitarea diurnei va duce la neconcurenţă. În ultimele luni, ANAF a vizat direct transportatorii prin impozitarea diurnei pe ultimii cinci ani, deşi nu au fost operate modificări legislative în ultimii 25 de ani. Am fost controlaţi de multe ori de inspectorii ANAF, dar nu ni s-a atras niciodată atenţia cu privire la impozitarea diurnelor. De aceea, nu înţelegem impunerile ANAF care sunt de două ori cifra de afaceri pe un an a unei firme. Chiar dacă am vrea pe viitor să ne fie impozitate diurnele, acest lucru ne-ar scoate din piaţă, pentru că ar duce la o creştere cu 15% a tarifelor, fapt ce nu ar fi acceptat de partenerii noştri din Uniunea Europeană. (…) Nimeni nu vrea să aducă în Bucureşti camioane, să blocheze traficul din Capitală, dar nu avem ce face în condiţiile în care Ministerul Finanţelor şi ANAF refuză orice dialog”, a spus Dorin Jurjuţ, preşedinte al Asociaţiei Patronale a Transportatorilor Europa 2002 (APTE-2002).

„Problema este cunoscută de prim-ministrul Florin Cîţu, cu care ne-am întâlnit în septembrie 2020, când era ministru de finanţe. De atunci, am făcut 34 de adrese, dar nu ni s-a răspuns sau ni s-a răspuns la unele dintre ele cum că legislaţia nu s-a schimbat. În ciuda acestui fapt, ANAF face reîncadrarea diurnei ca venit salarial, deşi pentru acest lucru ar avea nevoie de o decizie a Inspecţiei Muncii, decizie pe care nu o are”, au afirmat reprezentanţii Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România.

• Amnistia fiscală şi o reglementare legală unitară – singurele soluţii de rezolvare a problemei impozitării diurnelor

În aceste condiţii, transportatorii cer amnistie fiscală pe orice speţă de reîncadrare retroactivă a diurnelor şi elaborarea unei note de orientare privind interpretarea prevederilor legislative referitoare la diurne/indemnizaţii. Ei susţin că, în condiţiile în care contribuţia transportului internaţional de marfă – la exportul total de servicii – este de 5,53 miliarde de euro (conform datelor pe anul 2020), eliminarea companiilor româneşti din piaţă ar duce la pierderea a jumătate din această sumă, fapt care se va resimţi în creşterea deficitului comercial la valoarea de 21 miliarde euro.

„Situaţia transportului rutier de mărfuri este catastrofală. (…) Deşi Ministerul Muncii spune că suntem obligaţi să acordăm diurna, cei de la ANAF susţin contrariul. Abuzurile ANAF încalcă legislaţia naţională şi europeană şi sunt contrare intereselor economiei naţionale. E un atac fără precedent la adresa unui sector importan de activitate din România. Există două variante: antreprenorii ori vor pleca din ţară, ori îşi închid afacerile în lipsa unei amnistii sau reglementări unitare. Nu trebuie să uităm că 70% din mărfurile de la raft sunt importate, iar prin falimentarea companiilor de transport rutier de marfă se poate ajunge ca magazinele să fie insuficient aprovizionate”, a afirmat Alin Creţu, reprezentant al Federaţiei Operatorilor Români de Transport şi al Asociaţiei Transportatorilor de Mărfuri Bucovina.

Mai menţionăm că transportatorii români mai sunt nemulţumiţi că autorităţile au decis carantinarea şoferilor care se întorc din ţările aflate în zona roşie de incidenţă Covid-19, deşi Uniunea Europeană nu a impus o astfel de măsură şi deşi aproape 60% din conducătorii auto care lucrează în transportul internaţional de mărfuri sau de persoane sunt vaccinaţi.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro