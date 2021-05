Administrația județeană a atacat în instanță vânzarea castelului Wesselenyi

Consiliul Județean (CJ) Sălaj a atacat în instanță vânzarea castelului Wesselenyi de la Jibou. Dosarul a fost înregistrat, marți-25 mai, la Tribunalul Sălaj, iar CJ Sălaj cere instanței contestarea contractului de vânzare-cumpărare a castelului de la Jibou, încheiat în 20 aprilie, prin care autoritățile județene spun că le-a fost acordat dreptul de preemțiune.

Ansamblul Castelului Wesselényi de la Jibou a ajuns în proprietatea statului maghiar. O firmă înființată în urmă cu aproximativ un an a achiziționat castelul din Jibou cu suma de 800.000 de euro, iar moștenitorul Andrei Ianicicău, dar și cumpărătorul Micro Vision Consult (MVC), respectiv Manevi Zrt, companie de stat aparținând portofoliului Maghiar Vagyonkelo Zrt, au fost dați în judecată de CJ Sălaj.

Reamintim cititorilor noștri, că Ansamblul din Jibou a fost vândut de către moștenitorul Andrei Ianicicău, unei companii de consultanță în afaceri din Cluj – Micro Vision Consult (MVC) și apoi revândut către o companie de stat din Ungaria Manevi Zrt. Conform szatmar.ro, Manevi Zrt, compania de stat aparținând portofoliului Maghiar Vagyonkelo Zrt, a mai cumpărat anterior două clădiri monumente istorice, mai exact fostul hotel Pannonia din centrul orașului Satu Mare și o clădire monument istoric din Carei. Astfel, în ceea ce privește castelul de la Jibou, prima tranzacție cu firma din Cluj a fost realizată cu câteva zile înainte ca administrația județeană să decidă cumpărarea lui. CJ Sălaj nu a reuşit să-şi exercite dreptul de preemţiune în privinţa cumpărării celui mai mare ansamblu baroc din Transilvania deoarece moştenitorul a vândut clădirea monument. MCV a achiziționat castelul în 20 aprilie, cu o săptămână înainte faţă de data la care CJ Sălaj a decis cumpărarea acestuia. În 28 aprilie, CJ Sălaj a anunţat că vrea să îşi exercite dreptul de preemţiune, moment în care s-au pus bani deoparte din buget pentru achiziţie, fiind mandatat un comitet de negociere format din cinci persoane, condus de vicepreședintele CJ Sălaj Robert Szilagyi, pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Societatea clujeană oferă consultanţă în domeniul afacerilor, potrivit portalului Maszol.ro și figurează cu un angajat, avându-l ca administrator pe Radu Mihai Fekete. Aceasta a plătit 800.000 de euro pentru achiziţionarea castelului.

CJ Sălaj şi-a exprimat intenţia de cumpărare

Andrei Ianicicău, moștenitorul Ansamblului Castelului Wesselényi a declarat pentru agenția de știri MTI din Ungaria, că administrația județeană din Sălaj şi-a exprimat intenţia de cumpărare după ce termenul legal de punere în aplicare a dreptului de preemţiune a expirat. El a explicat că, în 12 martie, Ministerul Culturii din România (MCR) a anunţat că renunţă la dreptul său de preemţiune, acesta având sarcina să notifice CJ Sălaj şi Consiliul local ce aveau la dispoziţie 15 zile pentru a-şi exercita acest drept. Moştenitorul a recunoscut că, în 29 martie, preşedintele CJ, Dinu Iancu Sălăjanu, l-a anunţat cu privire la intenţia de exercitare a dreptului de preempţiune însă, potrivit avocaţilor săi, instituția ar fi trebuit să ia o hotărâre în termen de 15 zile privind intenţia de cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat după şedinţa CJ din 9 aprilie, care nu a pus pe ordinea de zi problema cumpărării castelului, a susținut Ianicicău pentru agenția MTI. Moștenitorul a adăugat că a aflat deja despre revânzarea castelului de către cumpărător.

“O vânzare făcută cu încălcarea grosolană a dispozițiilor legale”

Reprezentanții CJ Sălaj susțin că au aflat cu suprindere de faptul că Ansamblul Castelului Wesselenyi de la Jibou a fost vândut unui investitor în condițiile în care administrația județului a făcut toate demersurile legale pentru încheierea tranzacției. “Din punctul nostru de vedere, contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu încălcarea dispozițiilor imperative ale articolului 4, aliniatul 8 din Legea 422/2001, ce prevede că <<în cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune (…), acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile>>, așadar prin ignorarea dreptului de preemțiune (dreptul unei persoane de a fi preferată la cumpărarea unui lucru) exprimat în termen de CJ Sălaj, sub semnătura președintelui său”, se arată într-o informare a CJ Sălaj. De altfel, ulterior exprimării acestui drept, CJ Sălaj a procedat la rectificarea bugetului, prin cuprinderea sumei necesare achiziționării Castelului Wesselenyi și a declanșat toate procedurile administrative pentru materializarea dreptului de preemțiune. În plus, a înștiințat vânzătorul asupra fiecărei etape parcurse de autoritățile publice județene. “Menționăm că încă din faza solicitării exprimării dreptului de preemțiune, CJ Sălaj a atras atenția vânzătorului că nu a înaintat dosarul complet necesar în această etapă. În schimb, atât vânzătorul, cât și mandatarul său legal au ignorat acest aspect, în ciuda sesizării făcute și a interesului manifestat de autoritatea publică județeană vizavi de achiziția Castelului de la Jibou”, au precizat reprezentanții administrației județene. În astfel de situații, legea sancționează cu nulitate absolută orice contract de vânzare-cumpărarea încheiat cu eludarea dispozițiilor în materie. Astfel, CJ Sălaj a acționat în instanță părțile implicate în vânzarea Ansamblului Wesselenyi, o vânzare despre care susțin că a fost făcută cu încălcarea grosolană a dispozițiilor legale. În prezent Ansamblul Castelului Wesselenyi are un nou proprietar – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt societate cu care, alături de moștenitor, administrația județeană a început judecata în instanță pentru castelul Wesselényi din Jibou.