ActiveWatch condamnă ferm actele de violență și de intimidare petrecute în biroul senatoarei Diana Iovanovici Șoșoacă

ActiveWatch condamnă ferm actele de violență și de intimidare la care au fost expuse jurnalistele Lucia Goracci, Delia Marinescu, alături de cameramanul Miki Stojicic și editorul Sirdas Yildizdin, în data de 10 decembrie 2021, în biroul senatoarei Diana Iovanovici Șoșoacă. De asemenea, considerăm că reținerea prelungită a jurnaliștilor de la televiziunea RAI la Secția nr. 4 de Poliție și modul în care s-a desfășurat ancheta în această secție de poliție reprezintă o amenințare la adresa libertății presei.

Am luat act de faptul că autoritățile judiciare române investighează în acest moment incidentele în care au fost implicați politicianul român, apropiații acestuia și jurnaliștii aflați în interes public și profesional la sediul senatoarei Șoșoacă.

Solicităm însă Parchetului General și IGPR să demareze de urgență și o anchetă internă pentru a analiza conduita profesională a polițiștilor de la Secția nr. 4. Simplele declarații ale Poliției Capitalei că ar fi fost respectate procedurile în vigoare nu sunt suficiente. Reamintim Parchetului General și IGPR că:

Trebuie lămurite circumstanțele care au condus la reținerea în secția de poliție a jurnaliștilor pentru o durată de 8 ore, în condițiile în care aceștia nu au fost conduși la secție, ci s-au deplasat acolo de bună voie, pentru a depune plângeri împotriva senatoarei Șoșoacă și a soțului acesteia și, conform legii, ar fi trebuit să fie lăsați să părăsească secția de poliție atunci când au dorit. Au fost informați jurnaliștii în legătură cu motivele acestei rețineri prelungite și în legătură cu drepturile lor?

Trebuie lămurite circumstanțele în care a fost solicitată percheziția jurnaliștilor, care au fost întrebați și dacă dețin droguri sau arme. Existau suspiciuni rezonabile că jurnaliștii ar fi comis o infracțiune? Pe ce se bazau aceste suspiciuni? Ce obiect era căutat prin percheziție? Au cedat polițiștii la presiunile senatoarei Șoșoacă și au uitat că aveau de-a face cu un grup de jurnaliști care fuseseră sechestrați în biroul senatoarei și că una dintre jurnaliste fusese agresată fizic chiar sub ochii polițiștilor?

Iată ce reiese din relatarea publică a jurnalistei Delia Marinescu: “Ieșim [din blocul unde are biroul senatoarea, n.n.]. În fața blocului, polițiștii de la Secția 4 ne întreabă dacă vrem să depunem plângeri pentru că am fost agresați. Da, zice echipa Rai, și mergem cu șoferul nostru. La secție, ne percheziționează minuțios pe toți, ne caută în genți și în buzunare, ne întreabă dacă avem arme sau droguri. Ne spun că am fost conduși acolo pentru că Diana Șoșoacă a reclamat că am intrat peste ea fără voia ei. Nu, le zice Goracci. Ea a venit de bună voie ca să facă plângere pentru că a fost agresată în timpul muncii ei de jurnalist. Nu a fost adusă la secție, cum pretind acum polițiștii. Le zice că vrea să plece. Polițiștii nu ne lasă. Apare consulul Italiei. Într-un final, după opt ore în secția de poliție, putem pleca. E miezul nopții”.

Considerăm că această reținere prelungită a jurnaliștilor la Secția nr. 4 de Poliție, solicitarea percheziției și modul în care s-a desfășurat ancheta în secția de poliție reprezintă forme de intimidare a jurnaliștilor și în niciun caz de protecție, în flagrantă contradicție cu recomandarea Comisiei Europene. De aceea, solicităm ca această anchetă internă să fie derulată temeinic, obiectiv, transparent și cu respect față de dreptul la informare corectă și față de exercitarea profesiei de jurnalist.

De asemenea, un răspuns ferm și proporționat al autorităților judiciare în ceea ce privește actele senatoarei Diana Șoșoacă și ale soțului acesteia, Silviu Șoșoacă, ar confirma faptul că România este membru deplin al comunității UE, comunitate în care siguranța jurnaliștilor este o prioritate pentru conservarea și protejarea democrației.

Solicităm instituțiilor abilitate să ia măsuri suplimentare de siguranță atât offline, cât și online pentru jurnaliștii afectați de incidentul din data de 10 decembrie 2021.

Reamintim că luarea unor măsuri urgente de protecție este imperios necesară și este în acord cu recomandarea Comisiei Europene privind siguranța jurnaliștilor (Comisia cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor în întreaga UE, 15 septembrie 2021), publicate în septembrie 2021.

Cu titlu general, reamintim politicienilor, forțelor de ordine și altor actori sociali că:

lipsirea de libertate a jurnaliștilor reprezintă un atac grav la libertatea presei;

violențele fizice împotriva jurnaliștilor sunt inacceptabile și trebuie sancționate penal; la fel și distrugerea echipamentelor jurnaliștilor sau a materialelor rezultate din documentarea jurnalistică;

nimeni nu poate cere unui jurnalist aflat pe teren să șteargă un material jurnalistic;

perchezițiile asupra jurnaliștilor se pot face numai cu respectarea legii și ținând cont de protecția legală suplimentară de care aceștia beneficiază în exercitarea profesiei lor.

De aceea, facem un apel către toate instituțiile de presă, formatorii și liderii de opinie, precum și față de forțele politice parlamentare democratice să se delimiteze și să descurajeze viitoare incidente de acest fel.

Din nefericire, ori de câte ori senatoarea Diana Iovanovici Șoșoacă ajunge în atenția mass-media din cauza unor comportamente antisociale, am constatat tendința unor voci din spațiul public de a eticheta aceste manifestări ca fiind din spectrul problemelor de sănătate mintală. Aceste asocieri sunt cel puțin abrutizante și stigmatizează circa 84 de milioane de cetățeni (în anul 2018) la nivelul UE, cetățeni a căror situație e posibil să se fi agravat în contextul pandemiei COVID-19 – vezi studiul „Sănătatea mintală și pandemia” (European Parliamentary Research Service, 2021).

Pentru a întrerupe acest cerc vicios al violenței din spațiul public, recomandăm jurnaliștilor, politicienilor și formatorilor de opinie să adopte un discurs mai echilibrat și mai responsabil, mai ales când criticile și opiniile formulate stigmatizează anumite grupuri vulnerabile din societate.

În democrație, respectul pentru adevăr și pentru drepturile omului sunt cele mai eficiente vaccinuri împotriva populismului violent.

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei