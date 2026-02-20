A luat foc o stație de carburanți. Au intervenit pompierii. Exercițiu

Pompierii din cadrul Detașamentului Zalău au organizat un exercițiu cu forțe în teren la o stație de depozitare și distribuție a carburanților din municipiul Zalău. Scenariul a presupus izbucnirea unui incendiu în urma unui accident rutier produs la o cisternă aflată în incinta obiectivului. Exercițiul a vizat perfecționarea intervenției în situații complexe: gestionarea incendiilor cu potențial ridicat de risc, acordarea primului ajutor victimelor, limitarea efectelor asupra mediului și protejarea bunurilor din zona afectată. Astfel de antrenamente contribuie la îmbunătățirea coordonării echipelor și la creșterea capacității de reacție în condiții reale. Pregătirea continuă rămâne esențială pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență. Prin organizarea periodică a unor exerciții aplicative, salvatorii își consolidează abilitățile și își reafirmă angajamentul față de protejarea vieții și siguranței comunității.

