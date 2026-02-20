Concedieri colective în Sălaj?

Din nefericire, numărul șomerilor a crescut în județul Sălaj, arată datele oficiale. Problema a fost dezbătută în cadrul Instituiei Prefectului Sălaj, într-o ședință alături de isntituțiile responsabile cu ocuparea forței de muncă. Din raportul analizat se arată că cel puțin deocamdată, în județul nostru nu există cocnedieri colective sau intenții pentru reducerea de personal în număr mai mare. Acest lucru este îmbucurător, dar, problema șomajului rămâne una îngrijorătoare. Dar, pe de altă parte, reprezentanții patronatelor se plâng că nu au salariați, că nu găsesc oameni. Una din cauzele luate în discuție a fost cea referitoare la nivelul salariilor, salarii care în Sălaj sunt cu mult sub media pe țară.

