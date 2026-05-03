3 mai – Ziua Mondială a Libertății Presei

În fiecare an, în data de 3 mai este marcată Ziua Mondială a Libertății Presei, o ocazie importantă de a sublinia rolul esențial al jurnalismului într-o societate democratică. Evenimentul este dedicat atât celebrării libertăților de exprimare, cât și conștientizării riscurilor la care sunt expuși jurnaliștii din întreaga lume.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) atrage anual atenția asupra importanței unei prese independente, corecte și neîngrădite de presiuni politice sau economice.

Ziua Mondială a Libertății Presei a fost proclamată în anul 1993 de către Adunarea Generală a ONU, la inițiativa UNESCO. Data de 3 mai a fost aleasă pentru a marca adoptarea Declarației de la Windhoek din 1991, un document esențial care susține libertatea presei și pluralismul mass-media. Declarația a fost elaborată de jurnaliști africani și a devenit un reper global în lupta pentru o presiune liberă și independentă.

Libertatea presei este considerată un pilon fundamental al democrației. Jurnaliștii au rolul de a informa corect publicul, de a investiga abuzurile și de a trage la răspunderea instituțiilor statului. O presă liberă contribuie la transparența actului de guvernare, protejarea drepturilor cetățenilor, combaterea corupției și promovarea dialogului public. Fără libertate de exprimare, accesul la informație devine limitat, iar societatea riscă să fie expusă manipulării.

Deși libertatea presei este recunoscută la nivel internațional, jurnaliștii din multe țări se confruntă cu dificultăți majore. Printre principalele provocări se numără:

presiuni politice și economice

cenzură și autocenzură

amenințările și violența împotriva jurnaliștilor

răspândirea dezinformării.

Organizațiile internaționale atrag atenția că, în unele regiuni, jurnaliștii își riscă viața pentru a aduce informații corecte publice.

Ziua Mondială a Libertății Presei , celebrată pe 3 mai, un simbol al luptei pentru adevăr și transparență. Într-o lume în continuă schimbare, rolul jurnaliștilor rămân esențial pentru menținerea unei societăți informate și libere. Respectarea libertăților presei nu este doar responsabilitatea jurnaliștilor, ci a întregii societăți, care are nevoie de informații corecte pentru a funcționa democratic.

M. S.