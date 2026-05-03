Biciclist lovit de o mașină la Cizer. Bărbatul a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc duminică după-amiază în Cizer. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Crasna, precum și polițiști din cadrul Serviciului Rutier.

Din primele verificări, au constatat faptul că un autoturism care se deplasa pe drumul județean 108J, în localitatea Cizer, condus de o femeie de 33 de ani, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers spre dreapta, intrând în coliziune cu un biciclist de 68 de ani, din localitatea Cizer, care circula pe partea laterală a părții carosabile.

În urma impactului, bărbatul de a suferit leziuni fizice și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Șoferița a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Biciclistul nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest la fața locului, din cauza leziunilor suferite, urmând a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii prezenței alcoolului în organism.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.