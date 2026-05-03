Nu există criză de motorină în România; e responsabilitatea furnizorilor să asigure logistica

Ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a declarat marţi că în România nu există o criză de motorină, iar dificultăţile apărute sunt punctuale şi ţin de probleme logistice ale furnizorilor, relatează Agerpres.

„Suntem înconjuraţi practic de această criză. Vedem ce se întâmplă şi la staţiile de alimentare. Ieri am avut mai multe discuţii cu furnizorii de motorină, făcând un apel la ei să asigure logistică şi furnizare, livrare de motorină la staţii pentru a nu rămâne în situaţia în care fermierul nu are unde să alimenteze”, a declarat Tanczos Barna, citat de Agerpres.

El a precizat că au existat situaţii în care, pe o rază de 50 de kilometri, nu s-a găsit motorină, subliniind că aceste probleme trebuie evitate şi că responsabilitatea revine companiilor de distribuţie.

„Aceste probleme trebuie evitate şi este, practic, responsabilitatea acelor companii care trebuie să asigure logistica”, a adăugat ministrul, citat de Agerpres.

Tanczos Barna a explicat că variaţiile de preţ pot genera comportamente neobişnuite ale consumatorilor, precum alimentarea în cantităţi mai mari atunci când preţul este mai scăzut sau migrarea între staţii.

„Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Singura problemă este o disfuncţionalitate de logistică, de livrare la timp a combustibilului la acele staţii unde apare câteodată o presiune din partea consumatorilor”, a mai spus ministrul, potrivit Agerpres.

