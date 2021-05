10 avantaje și 5 dezavantaje ale unui smartphone

Aproape toată lumea are un telefon mobil și marea majoritate a acestora sunt smartphone-uri care permit utilizatorilor să se conecteze la internet și să ruleze aplicații, precum și să trimită mesaje text și să efectueze apeluri telefonice. Deși sunt gadget-uri uimitoare, acestea nu sunt lipsite de problemele lor și pentru a vă oferi o mai bună înțelegere, iată o listă cu 10 avantaje și 5 dezavantaje ale smartphone-urilor.

Avantajele de a avea un smartphone

1. Cu un smartphone, așteptarea lucrurilor devine mai puțin dureroasă, pentru că vă puteți distra; de exemplu, puteți citi știrile, juca jocuri, asculta muzică sau viziona un film. Vă poate face naveta către birou sau acele patru ore de așteptare să zboare.

2. Plângerea despre produse și servicii devine mult mai ușoară atunci când o puteți face prin Twitter și Facebook pe telefonul dvs. smartphone. Multe companii folosesc acum rețelele sociale ca parte a serviciului lor pentru clienți. Îl face rapid, ușor și îl poți face oriunde.

3. Având un smartphone, este mult mai convenabil să vă verificați e-mailul, rețelele sociale sau chiar contul dvs. bancar în timp ce vă deplasați. Trebuie să vă uitați la soldul bancar înainte de a face o achiziție? Nicio problema.

4. Cu un smartphone, nu veți avea probleme folosind computerul companiei dvs. pentru a discuta cu prietenii în timp ce sunteți la serviciu. În schimb, vă puteți menține conversațiile departe de rețeaua companiei, vă puteți proteja confidențialitatea și puteți respecta politica de utilizare IT a angajatorului.

5. Odată cu apariția atât de multor hotspoturi Wi-Fi publice, aceste telefoane vă permit să vă reduceți dependența de rețeaua telefonică pentru a vă conecta. Acest lucru înseamnă că puteți face mai multe navigări fără a fi nevoie să luați în considerare alocația de date. Aveți grijă, totuși, nu toate rețelele sunt sigure.

6. Smartphone-urile pot fi excelente pentru șoferi. Puteți utiliza aplicații de navigare pentru smartphone-uri, ajutându-vă să ajungeți la destinație și să evitați blocajele de trafic. Puteți chiar să vă conectați telefonul la sistemul audio al mașinii dvs. și să ascultați melodiile preferate în timp ce conduceți.

7. Dacă sunteți afară și căutați ceva de făcut, smartphone-urile pot fi instrumentul ideal pentru a găsi divertismentul sau restaurantul perfect. Folosind aplicații, puteți obține informații minime despre unde să mergeți și ce să faceți – totul pe baza locației dvs. actuale. De asemenea, puteți găsi recenzii și chiar puteți primi bani din vouchere.

8. Deoarece un smartphone este în esență un computer cu ecran mic, înseamnă că puteți efectua o gamă largă de sarcini atunci când vă deplasați, de exemplu, vă puteți folosi telefonul pentru a comanda alimente, pentru a scrie un raport, pentru a activa încălzirea centrală și juca un joc.

9. Deoarece aplicațiile dvs. se pot conecta și sincroniza în cloud, puteți avea acces la toate informațiile și fișierele dvs., indiferent unde vă aflați. Folosind stocarea online, puteți obține informații importante oriunde vă aflați. Și prin utilizarea varietății imense de aplicații disponibile, puteți face lucruri precum publicarea unei postări pe blog, editarea fotografiilor sau actualizarea unei foi de calcul.

10. Progresele recente în tehnologie înseamnă că acum puteți utiliza telefonul mobil într-un mod similar cu un card bancar fără contact și puteți plăti pentru lucruri doar atingând ecranul.

Dezavantajele unui smartphone

1. Telefoanele pot crea dependență și a petrece prea mult timp pe ele vă poate face izolat social de lumea reală. Ar trebui să evitați să îl verificați în mod constant. Rezistați impulsului, deoarece se poate transforma într-un comportament compulsiv.

2. Utilizarea excesivă a smartphone-urilor a condus la dezvoltarea unei etichete a smartphone-urilor. Există anumite situații sociale în care nu este acceptabil să aveți un telefon. De exemplu, nu este considerat politicos să întrerupeți o conversație pentru a verifica un mesaj și mulți oameni nu consideră că este potrivit să scoată un telefon când se află la masă. Cu alte cuvinte, nu lăsați obiceiurile smartphone-ului să vă transforme într-o persoană nepoliticoasă.

3. Vă veți pierde smartphone-ul. De câteva ori pe zi. Îl veți lăsa în mașină, la birou, pe partea laterală a canapelei, sub plapumă. Și când încercați să-l sunați, fie bateria s-a consumat, fie l-ați lăsat pe silențios. Nu vă faceți griji, apare – de obicei.

4. Smartphone-urile sunt scumpe. Dacă trebuie să aveți cel mai recent model, atunci veți plăti o sumă consistentă o dată la câțiva ani. În plus, există costuri pentru diferite servicii și taxe pentru cumpărarea aplicațiilor. Toate se adună. Apelurile sunt, de asemenea, mai scumpe pe rețelele mobile decât pe telefoanele de acasă.

5. Există riscuri de securitate cu smartphone-urile. Stocați o mulțime de informații personale pe telefoanele mobile și multe dintre aplicații vă conectează automat, oferind oricui are telefon accesul la conturile dvs. online. Dacă telefonul dvs. nu are o blocare a ecranului adecvată, protejată prin parolă, atunci toate aceste informații sunt expuse riscului. În plus, există și riscul ca telefonul dvs. să poată fi spart sau chiar spionat.