Veniturile din sănătate nu vor fi tăiate: ministrul promite reformă „reală”, nu măsuri contabile

Veniturile personalului medical din spitale, ambulanţă şi serviciile de urgenţă nu vor fi reduse cu 10%, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-un mesaj public în care a respins ideea unei tăieri salariale uniforme şi a pledat pentru o reformă structurală a sistemului. Declaraţiile vin în contextul discuţiilor privind reducerea cheltuielilor bugetare şi a presiunilor legate de eficientizarea sistemului sanitar, un sector considerat de ani de zile subfinanţat şi dezechilibrat.

• Tăierile salariale ar fi creat „efecte negative serioase”

Ministrul a explicat că o reducere liniară a veniturilor nu ar fi adus economii reale, dar ar fi afectat grav funcţionarea sistemului. Potrivit acestuia, personalul medical formează un mecanism interdependent, în care fiecare rol este esenţial: de la medici şi farmacişti până la personalul tehnic şi administrativ. „O reducere brută şi uniformă ar fi însemnat nu doar demotivare şi scăderea încrederii, ci şi riscul unui nou exod din sistem”, a transmis oficialul. El a subliniat că diminuarea veniturilor personalului ar avea consecinţe indirecte asupra pacienţilor, prin reducerea resurselor disponibile pentru tratamente şi investiţii.

• Reforma, prioritate: criterii de performanţă şi reducerea risipei

Ministrul a recunoscut existenţa unor probleme structurale acumulate în timp: dezechilibre, lipsă de criterii clare şi risipă de resurse. În viziunea sa, reforma sistemului ar trebui să includă: introducerea unor criterii reale de performanţă, corelate cu complexitatea cazurilor; reorganizarea sistemului de gărzi; reclasificarea spitalelor; creşterea transparenţei în utilizarea fondurilor; reducerea risipei administrative. Oficialul a insistat că economiile trebuie obţinute prin eficienţă şi management mai bun, nu prin măsuri generalizate.

Ministrul a transmis un mesaj de susţinere pentru personalul medical, afirmând că reforma vizează crearea unui sistem „mai corect, predictibil şi echilibrat”.

De asemenea, el a subliniat că fiecare decizie este orientată spre interesul pacienţilor, promiţând un sistem mai stabil, mai demn şi mai sigur.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro