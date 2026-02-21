Universitatea Babeş-Bolyai intră într-o reţea europeană de elită pentru dezvoltarea vaccinurilor anti-superbacterii

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a devenit partener într-una dintre cele mai competitive reţele europene de formare doctorală, EVADERE, finanţată prin programul Marie Sk³odowska-Curie Actions, proiect care vizează dezvoltarea de vaccinuri împotriva bacteriilor extrem de rezistente la antibiotice.

Potrivit universităţii, rezistenţa antimicrobiană este considerată una dintre cele mai mari ameninţări globale pentru sănătate, iar reţeaua EVADERE îşi propune să identifice noi „ţinte” moleculare capabile să declanşeze un răspuns imun eficient.

• Inteligenţă artificială şi modelare moleculară

Proiectul utilizează tehnologii avansate, inclusiv inteligenţa artificială şi modelarea moleculară, pentru a descoperi noi epitopi – fragmente ale proteinelor bacteriene recunoscute de sistemul imunitar. UBB contribuie la acest demers prin expertiza a doi cercetători de talie internaţională: Andreas Bender, specialist în AI aplicată descoperirii de medicamente; Vlad Cojocaru, expert în biochimie computaţională.

Cercetările lor combină algoritmi de predicţie cu simulări moleculare pentru proiectarea unor epitopi optimizaţi, care vor fi ulterior validaţi experimental în cadrul consorţiului european.

Pe lângă obiectivele ştiinţifice, reţeaua urmăreşte formarea unei noi generaţii de cercetători, oferind finanţare pentru: salarii doctorale; materiale de cercetare; mobilităţi internaţionale. În spiritul acestei filosofii, doctoranzii selectaţi trebuie să respecte criterii stricte de mobilitate, neputând proveni din ţări în care au locuit mai mult de 12 luni în ultimii trei ani.

• Un pas strategic pentru profilul biomedical

Cei doi cercetători au început deja dezvoltarea noului ax de cercetare în vaccinologie la UBB, iar universitatea recrutează în prezent un doctorand în cadrul reţelei. Reprezentanţii instituţiei subliniază că această finanţare consolidează poziţia UBB în domeniul ştiinţelor computaţionale ale vieţii şi reflectă orientarea tot mai puternică a universităţii către biomedicină şi domenii conexe. Reţeaua EVADERE reuneşte 14 instituţii de cercetare şi universităţi, coordonate de Universitatea Milano-Bicocca, printre parteneri aflându-se centre academice şi institute prestigioase din Italia, Irlanda, Marea Britanie, Germania, Spania, Franţa şi Ungaria.

