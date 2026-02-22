UE aprobă o doză mai mare din medicamentul Wegovy al Novo Nordisk

Comisia Europeană a aprobat miercuri o doză mai mare a medicamentului pentru obezitate Wegovy, produs de Novo Nordisk, oferind pacienţilor şi medicilor o opţiune care ar putea susţine o scădere în greutate mai accentuată, potrivit news.ro.

Decizia vine după recomandarea pozitivă emisă în decembrie de autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeană pentru doza de 7,2 miligrame. Odată cu aprobarea, medicii din UE pot prescrie doza de 7,2 mg sub forma a trei injecţii de câte 2,4 mg administrate consecutiv, o dată pe săptămână.

Potrivit companiei daneze, într-un studiu clinic de fază avansată, desfăşurat pe parcursul a 72 de săptămâni şi care a inclus 1.407 adulţi fără diabet, participanţii care au primit doza de 7,2 mg au pierdut în medie 20,7% din greutatea corporală, comparativ cu 17,5% în cazul celor trataţi cu doza standard de 2,4 mg.

Novo Nordisk a anunţat că a depus, de asemenea, o cerere pentru aprobarea în UE a unui stilou injector preumplut cu doză unică de 7,2 mg, care, dacă va fi autorizat, ar putea deveni disponibil în cursul acestui an.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro