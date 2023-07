Revoltă în rândul stomatologilor sălăjeni

Scandalul din stomatologia românească a ajuns și în Sălaj. Noile norme publicate în Monitorul Oficial și care îi limitează pe stomatologii fără rezidențiat cauzează mari nemulțumiri și în județul nostru. Din cei aproximativ 140 de membri ai Colegiului Medicilor Dentiști Sălaj, cel puțin 100 nu sunt specialiști (nu au rezidențiat), ne-a declarat medicul Corin Penciuc, coordonatorul Colegiului. De altfel, Corin Penciuc este împotriva măsurilor luate la nivel central și spune că nu le-a votat.

Mai mulți stomatologi din Sălaj au anunțat deja pe rețele de socializare că urmează să participle la protestele programate în București, asta în situația în care problema nu va fi soluționată. Problema a început de la Colegiul Medicilor Stomatologi din România care a venit cu o serie de decizii în baza cărora, activitatea dentiștilor urmează să fie limitată. Aceștia nu vor mai putea efectua anumite proceduri pe care le-au învățat pe băncile facultății și pe care le-au pus în practică ani și ani, unii 15 sau 20 de ani. Aceste proceduri vor trece în sarcina medicilor specialiști. „Eu fac sigilarea dintelui de ani buni, dar va trebui să vă refuz de acum încolo, pentru că nu am specializare. V-am ajutat 20 de ani, dar acum nu vă mai pot sprijini și va trebui să mergeți la o clinică de specialiști din Cluj. E o mafie, ajungem iar la fabrica de produs diplome. Ești bun dacă ai diplome și plătești”, ne-a spus telefonic un dentist sălăjean. În această situație se află majoritatea stomatologilor sălăjeni, iar aceștia consideră normele absurd. Cine va avea de pierdut? Pacienții, normal. Prețurile vor urca și mai mult pentru că nu toți vor putea efectua anumite proceduri.

Despre cum să distrugi

„Despre cum să anulezi 6 ani de facultate plus câțiva de practică. Acesta sunt eu, dar aceia cu 10, 15, 20 de ani de practică în spate? Povestea începe undeva prin București, 2023 luna iunie, unde se (dar de fapt nu) competențele medicului stomatolog (ca și OUG 2017) adică limitarea medicului stomatolog și strangularea sistemului în favoarea marilor corporații! Lucru anormal! Medicina dentară românească a surclasat de-a lungul anilor multe sisteme din țări mai dezvoltate, dar ceea ce urmează să se întâmple este ireal. România este în pericolul major de ai fi restricționat accesul la aceste facilități prin limitarea competențelor! Costurile și calitatea sunt primele care vor avea de suferit! Pe lângă asta, complexitatea și drumurile de la un medic la altul pentru manopere banale și noninvazive. Exemplu, mergi la medicul de familie, îți pune un diagnostic, dar trebuie sa mergi în altă parte pentru rețetă, deoarece medicul tău de familie nu mai are competența, dar ani la rând a făcut asta, brusc nu o mai are. Sau, ești inginer, ani la rând ești inginer, și brusc ești doar o jumătate de inginer… E ca și cum mergi la Dristor să-ți iei o shaorma, dar băiatul care ți-o prepară cu mult drag, el poate să pregătească doar lipia, nu mai are competența să pună și carnea, pentru carne mergi la altul, și pentru sosuri iarăși mergi la altul, că băiatul cu carnea nu mai poate, să nu zic de salată, chiar dacă ei au făcut asta ani la rând… Dar, să revenim, CAS-ul? Cine o sa mai beneficieze de CAS? Medicii din zona rurală ce ar face în situații de genu? Povestea continuă, vineri, tot în București, probabil cea mai mare adunare a medicilor stomatologi de până acum! Din toate județele”, este mesajul unui tânăr medic sălăjean.