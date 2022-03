Produse naturale şi organice de la o farmacie naturistă – modă sau necesitate?

Sanatatea ecologica a planetei noastre este in mainile omului. In acelasi timp, sanatatea lui depinde direct de starea mediului. „Apreciaza ceea ce ai” este, de fapt, principala regula pe care toata lumea o poate respecta.

Astazi consumatorii acorda din ce in ce mai multa atentie produselor naturale si organice oferite de o farmacie naturista si isi doresc, de asemenea, sa vada astfel de produse pe rafturile farmaciilor tot mai des.

Se stie ca oamenii doresc sa utilizeze si, prin urmare, sa cumpere produse naturale si de inalta calitate in farmacii naturiste. Minunea Naturii conecteaza conceptele de „calitate a marfurilor” si „farmacie” intr-un singur intreg.

Produse naturale si organice – moda sau necesitate?

Nu este nimic mai bun ca naturaletea!

Pe baza opiniei consumatorilor, implementarea unei strategie de promovare a produselor naturiste pentru mentinerea unui stil de viata sanatos pentru populatie este atat utila cat si necesara.

Atentia consumatorilor fata de produse naturiste oferite de Farmacia Minunea Naturii este in crestere din cauza dorintei de a fi sanatosi si de a trai mai mult. Recent, s-a raspandit publicitatea sociala, care vizeaza combaterea fumatului si a abuzului de alcool, solicitand un stil de viata sanatos. Deja devine „la moda” sa te implici in orice fel de sport, sa vizitezi cluburi de fitness, sa mananci corect etc. Pe rafturile supermarketurilor, alaturi de produse cultivate cu ajutorul ingrasamintelor, sunt prezentate produse naturale cultivate in pamant fara chimicale. Se formeaza un segment de magazine unde consumatorii pot cumpara exclusiv produse naturale si organice. Ei apeleaza la remedii naturale pentru a-si imbunatati sanatatea.

Astfel, produsele ecologice nu contin organisme modificate genetic (MG), produse modificate genetic si derivatii acestora; conservanti, coloranti, arome, stabilizatori si agenti de ingrosare sintetizati chimic. Sunt produse fara utilizarea tehnologiilor daunatoare (tratare cu ultrasunete, conservare chimica, tratare cu fenoli si agenti tensioactivi, scindare atomica, tratament cu radiatii, gazare). Produsele ecologice nu contin materii prime de origine agricola cultivate cu pesticide, ingrasaminte chimice si alte substante agrochimice, hormoni si stimulenti de crestere; de asemenea, produsele ecologice nu contin materii prime de origine agricola cultivate in apropierea centrelor industriale.

O situatie similara s-a dezvoltat in nisa produselor de frumusete si tineret – cosmetice. Unele produse cosmetice folosesc parabeni (o clasa de substante chimice) datorita efectelor lor antibacteriene si antifungice, precum si a capacitatii de a mentine formula unui produs cosmetic neschimbata pentru o perioada lunga de timp, fara a-i afecta compozitia si fara a interactiona cu alte componente ale produsului. Parabenii folositi in cosmetica sunt folositi in deodorante, sampoane, creme hidratante, geluri de ras, produse de ingrijire personala etc.

Atentia la prezenta parabenilor a inceput sa creasca pe fondul aparitiei in ultimii ani a unor noi jucatori pe piata cosmeticelor – produse naturale si organice. Din mesajele publicitare, consumatorul a aflat despre diferentele sale fata de produsele cosmetice „obisnuite”.

Astazi, consumatorii isi pun tot mai multe intrebari despre disponibilitatea produselor cosmetice naturale si organice, sunt interesati de proprietatile lor, compozitia, calitatea, productia, etc. Ghidati de dorinta de a cumpara produse „cat mai naturale”, acestia aleg farmacii naturopate, cee ce reprezinta o decizie inteleapta pentru fiecare!