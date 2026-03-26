Curajul de a spune

Benzina și motorina s-au scumpit mult, iar această scumpire atrage după ea tarife mai mari la alimente, servicii, la aproape tot. Teoretic, această scumpire a dus la apariția de nemulțumiri în rândul populației, transportatorilor, fermierilor și altor categorii profesionale. Vă amintiți de criza apei din Zalău, de problemele de acum doi ani? Zeci, sute de oameni s-au mobilizat pe rețele sociale și au anunțat că se vor duce la sediul furnizorului de apă. Unii voiau să protesteze, alții voiau explicații. Din cei peste 300 de viteji, la sediul companiei au ajuns vreo șapte sau opt. Ceilalți? Ceilalți au fost viteji doar cu vorba, cu postarea pe facebook, dar cu fapta mai greu. Exact despre asta este vorba și acum doar că altfel. Am auzit discuții despre scumpirile din agricultură tocmai pe fondul majorării prețului la carburanți. Cu două excepții, niciunul dintre fermierii cu care am vorbit n-a vrut să le folosesc numele în prezentarea nemulțumirilor despre prețul mult prea mare al carburanților. Este adevărat, am reușit să stau de vorbă doar cu câțiva, poate cu prea puțini, de asta nu generalizez. Cert este că sunt deranjat când văd atâta neasumare, atâta vorbărie neasumată, neatribuită prin identitate. Aproape toți vor ca alții să-și spună nemulțumirile, alții să rezolve, alții să ceară explicații, să nu se afle că sunt eu, să nu se știe că e de la mine, că eu am spus. Oameni buni, ce e cu voi, ce e cu noi? A nu știu câta oară spun acest lucru. Parcă nu mai avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Bine, zona instituțiilor publice e praf și pulbere la acest capitol. Sunt și excepții, dar sunt puține. Ceva îmi scapă și nu știu ce. A doua oară vă scriu cum un om al legii m-a sunat acum doi ani să mă întrebe dacă am făcut ceva ca jurnalist în problema crizei de apă. I-am răspuns întrebându-l ce a făcut el ca apărător al legii pentru a soluționa criza de apă. Mi-a trântit telefonul în nas. Eu cred că această neasumare și această lipsă de atitudine ne va conduce spre haos. Este adevărat, unii spun că suntem deja în haos. O primăvară minunată tuturor!

