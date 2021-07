La Spitalul Județean Zalău: contractul pentru extinderea Ambulatoriului și a Blocului operator – reziliat pentru a doua oară

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Zalău a reziliat, recent, un al doilea contract de proiectare pentru extinderea Ambulatoriului, Spitalizării de zi şi a Blocului operator, Consiliul Judeţean (CJ) Sălaj urmând să preia acest proiect, integrat într-un program mai amplu de investiţii ce vizează cea mai mare unitate spitalicească din judeţ. După cum au explicat reprezentanții celei mai mari unități spitalicești, la începutul anului 2017 conducerea instituţiei a prevăzut pe lista proiectelor de dezvoltare a unităţii medicale şi extinderea Ambulatoriului, Spitalizării de zi şi a Blocului operator, un prim contract fiind atribuit unei firme din municipiul Zalău, S.C. Pronet S.R.L., în 16 noiembrie 2018, iar câteva luni mai târziu contractul a fost reziliat cu acordul ambelor părţi. “Procedura de achiziție publică a fost reluată în 1 octombrie 2019, contractul cu ofertantul câștigător – S.C. Spri Com S.R.L. București – fiind încheiat în 24 octombrie 2019. Faza de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor cu obținerea autorizațiilor şi avizelor necesare a fost de maximum 40 de zile de la semnarea contractului, concret până în 4 decembrie 2019. Cu toate acestea, S.C. Spiri Com S.R.L. a obținut avizul Direcției de Sănătate Publică abia în 6 ianuarie a acestui an. Ȋn data de 5 iunie 2021, prestatorul a depus la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj documentația pentru avizare ISC, însă în 7 iulie 2021, ISU Sălaj a respins avizarea, constatând 26 de deficiențe. Pe cale de consecinţă, pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către prestator, în 7 iulie s-a decis rezilierea Contractului de proiectare încheiat cu S.C. Spiri Com S.R.L. București”, au precizat reprezentanții celei mari mari unități spitalicești din județ. Potrivit managerul SJU Zalău, CJ Sălaj, în subordinea căruia se află cea mai mare unitate spitalicească din județ, urmează să preia acest proiect integrat într-un proiect mai amplu de investiţii pe care îl derulează pentru SJU Zalău. “Avem încredere că în viitorul apropiat şi cu sprijinul CJ Sălaj, acest proiect extrem de important pentru sistemul de sănătate sălăjean va prinde contur, pentru a putea, astfel să facilităm accesul pacienţilor la servicii medicale de şi mai înaltă calitate”, a precizat Rodica Albert mangerul SJU Zalău.

Share Tweet Share