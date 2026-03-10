Guvernul extinde lista medicamentelor compensate

Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei medicamentelor gratuite şi compensate, una dintre cele mai ample din ultimii ani. Potrivit anunţului făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, 33 de medicamente noi vor fi introduse în sistemul de compensare, iar pentru alte 19 tratamente vor fi extinse indicaţiile terapeutice. Decizia a fost adoptată la propunerea Ministerul Sănătăţii, iar autorităţile susţin că măsura va facilita accesul pacienţilor la terapii moderne, în special în cazul unor boli grave sau rare. „La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite şi compensate, 33 de medicamente noi intră pe listă, iar pentru alte 19 extindem indicaţiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări din ultimii ani”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

• Terapie inovatoare pentru cancerul de prostată

Una dintre noutăţile importante este introducerea în sistemul public a primului medicament radiofarmaceutic destinat tratamentului oncologic: Lutetium Vipivotide Tetraxetan, utilizat în tratamentul cancerului de prostată avansat. Potrivit Ministerului Sănătăţii, medicamentul face parte dintr-o nouă generaţie de terapii ţintite care utilizează radioizotopi pentru a distruge celulele tumorale, reducând în acelaşi timp impactul asupra ţesuturilor sănătoase. În paralel, alte 14 medicamente noi vor fi incluse în Programul Naţional de Oncologie, pentru tratamentul mai multor tipuri de cancer, printre care: melanoma, carcinoma, hepatocelular, colangiocarcinom, mielom multiplu, macroglobulinemie Waldenstrom, limfoame, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, tumori solide cu mutaţii genetice, tumori gastrointestinale stromale (GIST). Autorităţile subliniază că, în lipsa compensării, unele dintre aceste tratamente pot ajunge la costuri de zeci de mii de euro pentru pacienţi.

• Acces mai larg la tratamente pentru boli rare

Actualizarea listei vizează şi pacienţii care suferă de boli rare sau afecţiuni severe, pentru care opţiunile terapeutice sunt limitate. Printre bolile pentru care se asigură acces la tratamente noi se numără: arterita cu celule gigante, hemoglobinuria paroxistică nocturnă, amiloidoza ereditară cu transtiretină, Miastenia gravis, tulburările din spectrul Neuromyelitis optica spectrum disorder,

deficitul de lipază acidă lizozomală, Boala Fabry. Pentru aceste patologii, tratamentele sunt adesea foarte costisitoare şi dificil de accesat fără sprijinul sistemului public de sănătate.

• Indicaţii terapeutice extinse pentru alte medicamente

Pe lângă noile terapii introduse în listă, autorităţile au decis şi extinderea indicaţiilor terapeutice pentru 19 medicamente deja compensate. Practic, acestea vor putea fi utilizate pentru tratamentul unor afecţiuni suplimentare.

Extinderea indicaţiilor terapeutice permite utilizarea aceloraşi medicamente în mai multe situaţii clinice, ceea ce creşte accesul pacienţilor la tratamente deja validate. Ministrul Sănătăţii a precizat că actualizarea face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a accesului la tratament în România. „În doar şapte luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente şi indicaţii terapeutice noi. Pentru unele dintre aceste tratamente, pacienţii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar”, a subliniat Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, fiecare medicament introdus în sistem reprezintă „o şansă în plus la tratament, la timp câştigat şi la speranţă pentru pacienţi şi familiile lor”. Extinderea listei medicamentelor compensate are loc într-un context în care sistemele de sănătate europene se confruntă cu costuri tot mai ridicate pentru terapiile inovatoare, în special în oncologie şi în tratamentul bolilor rare. În România, introducerea de noi molecule pe lista de compensare depinde de evaluările de tehnologie medicală, de negocierile de preţ şi de bugetul disponibil pentru programele naţionale de sănătate. Autorităţile afirmă că actuala actualizare urmăreşte reducerea decalajelor faţă de alte state europene în ceea ce priveşte accesul pacienţilor la tratamente moderne.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro