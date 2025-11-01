Cârnații sticks din supermarketurile sălăjene sunt delicioși, dar plini de E-uri

Cârnații sticks sunt tot mai populari, iar multe persoane îi folosesc chiar și pe post de gustare sau pentru diverse platouri. Marile lanțuri de magazine nu duc lipsă, iar vitrinele sunt pline de astfel de produse, multe dintre ele disponibile și în județ.

Deși sunt estetici și delicioși, aceste produse pot conține până la cinci aditivi alimentari care pot dăuna sănătății, potrivit celui mai recent studiu realizat de InfoCons. Mai mult, o parte dintre acești cârnați sticks sunt bogați caloric, unele dintre sortimentele analizate având chiar și 523 kcal.

Produsele pot fi achiziționate din supermarketuri cunoscute, prezente și în județ, precum Carrefour, Kaufland sau Lidl, atât cu mărci proprii, cât și sub alte branduri.

Potrivit analizei InfoCons, jumătate dintre produsele analizate conțin carne de porc, o treime carne de pui, iar 20% au în compoziția lor carne de pasăre, precum curcan sau pui.

Numărul aditivilor alimentari variază până la cinci. Astfel, 40% dintre produse au în compoziție cinci E-uri, tot atâtea conțin patru aditivi, 10% conțin un singur aditiv, iar tot atâtea nu au în compoziția lor deloc. Cei mai frecvenți aditivi identificați sunt E301 – ascorbat de sodiu, E250 – nitrit de sodiu, E401 – alginat de sodiu, E460 – celuloză, E509 – clorură de calciu și E270 – acid lactic.

În ceea ce privește conținutul de grăsimi, acesta variază între 27 g și 46 g, în timp ce cantitatea acizilor grași saturați este cuprinsă între 8,8 g și 17 g. De asemenea, conținutul de sare poate ajunge până la 4,7 g, potrivit sursei citate.

Denumirile produselor tip cârnați sticks care au făcut obiectul studiului sunt: Cârnați Sticks Carrefour Classic – producător Produs în România, distribuitor Carrefour România S.A., Cârnați Sticks Clasic K-Classic – producător Tarczynski S.A., distribuitor Kaufland România SCS, Cârnați Sticks cu ardei iute Chilli K-Classic – producător Tarczynski S.A., distribuitor Kaufland România SCS, Cârnați din carne de pui PIKOK – producător Tarczynski S.A., distribuitor Lidl Discount SRL, Cârnați sticks de pasăre și porc PIKOK – producător Tarczynski S.A., distribuitor Lidl Discount SRL, Cârnați sticks de pasăre și porc cu brânză PIKOK – producător Tarczynski S.A., distribuitor Lidl Discount SRL, Cârnați sticks de porc PIKOK – producător Tarczynski S.A., distribuitor Lidl Discount SRL și Cârnați sticks de pui K-Classic – producător Tarczynski S.A., distribuitor Kaufland România SCS.