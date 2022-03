5 suplimente alimentare recomandate pentru orice sezon

Sursa foto: Shutterstock.com

Suplimentele alimentare pot aduce un plus de nutrienți pentru organism, ajutându-l astfel să efectueze corect o serie de funcții, cum ar fi apărarea imună, creșterea și dezvoltarea țesuturilor, neutralizarea radicalilor liberi sau funcționarea sistemului nervos. Contrar părerilor generale, nu ai nevoie de un pumn de suplimente zilnice pentru o viață sănătoasă. În plus, administrarea de suplimente este o parte integrantă a stilului de viață sănătos.

Stilul de viață sănătos înseamnă alimentație echilibrată, sport, odihnă, evitarea fumatului și stresului. O dietă sănătoasă și variată poate asigura fără probleme necesarul zilnic de nutrienți. Suplimentele alimentare au rolul de a completa dieta pentru beneficii adiționale. Pentru că există o varietate de suplimente disponibile, iată care sunt cele recomandate în orice sezon.

1. Omega-3

Acizii grași Omega-3 fac parte din categoria grăsimilor sănătoase, care se găsesc în pește gras, nuci și ulei de nuci, semințe de in și ulei din semințe de in. Acizii grași Omega-3 au proprietăți antiinflamatorii și anticoagulante. Aceștia au rol în prevenția hipercolesterolemiei și aterosclerozei. De asemenea, promovează buna funcționare a sistemului nervos, cogniției și memoriei. Acizii grași Omega-3 se găsesc în suplimentele cu ulei de cod, ulei de pește și de krill. Acestea conțin și vitamina D3 și vitamina A.

Acizii grași Omega-3 sunt recomandați mai ales persoanelor care nu consumă pește gras regulat. Totuși, suplimentele cu Omega-3 nu sunt recomandate persoanelor care se află sub terapie cu anticoagulante.

2. Vitamina D

Vitamina D are un rol important în imunitate, dar și în sănătatea oaselor. Suplimentele cu vitamina D sunt, în general, recomandate în lunile reci. Pentru că sursa principală de vitamina D este radiația solară, în sezonul rece organismul nu primește suficientă vitamina D. Totuși, suplimentul cu vitamina D poate fi necesar în orice sezon, dacă:

Folosești protecție solară

Ai o dietă săracă în pește gras (peștele gras este sursă alimentară de vitamina D)

Ai pielea închisă la culoare

În aceste situații, ești mai predispus la deficit de vitamina D.

3. Probiotice

Probioticele reprezintă bacterii bune care se găsesc în intestin. Acestea sunt implicate în imunitate și în buna funcționare a digestiei. În mod natural, se găsesc în alimentele fermentate, cum ar fi murături. Un supliment cu probiotice poate fi necesar din când în când, pentru refacerea microbiotei intestinale. Totuși, acestea nu pot fi luate pe termen lung, ci trebuie administrate cu pauze. De aceea, este indicat să ceri sfatul medicului sau dieteticianului cu privire la administrarea probioticelor. În funcție de vârstă, prezența afecțiunilor și factorilor de risc, durata de administrare a probioticelor diferă.

4. Curcumin+piperină

Curcumina reprezintă substanța activă din turmeric, condimentul utilizat în bucătărie. Acesta este un puternic antioxidant, care ajută la reducerea stresului oxidativ și prevenirea aterosclerozei, cancerului și îmbătrânirii. Totuși, curcumina are o biodisponibilitate redusă. Pentru a-i crește biodisponibilitatea în organism, aceasta trebuie administrată împreună cu piperina, substanța activă din piperul negru. Există suplimente alimentare care conțin ambii compuși. De asemenea, în preparatele culinare se recomandă adăugarea piperului negru alături de turmeric.

5. Spirulina

Spirulina reprezintă o algă verde-albăstrui bogată în vitamine din complexul B, minerale (iod, magneziu, calciu, fosfor, seleniu) și aminoacizi esențiali. În plus, aceasta are proprietăți antioxidante datorită clorofilei, betacarotenului și ficocianinei. Aceasta se găsește sub formă de suplimente capsule sau pudră. Varianta pudră poate fi adăugată în cantități mici în smoothie-uri și limonadă.

Prin urmare, poți apela la suplimente alimentare pentru un plus de substanțe nutritive, cum ar fi suplimentele alimentare naturale de la Obio. Totuși, nu uita că acestea nu înlocuiesc un stil de viață sănătos. Întrucât unele suplimente pot fi contraindicate în anumite afecțiuni, cere sfatul medicului înainte de administrare.