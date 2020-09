3 Motive să folosești ulei de CBD

Uleiul de CBD e poate unul din cele mai discutate remedii naturale în ultimul timp. Dacă întrebi în stânga și-n dreapta vei auzi că e recomandat în mai toate afecțiunile de la dureri cronice până la anxietate, depresie și chiar cancer. Aproape că pare prea bun să fie adevărat.

Uleiul de CBD poate fi benefic în toate aceste afecțiuni. Pentru unii se dovedește a fi un real miracol, alții văd îmbunătățiri într-un ritm mai lent. Totul depinde de la persoană la persoană dar și de produsul în sine. Pentru rezultate cât mai bune, trebuie să fiți atenți atât la dozaj, la modul de administrare, dar și la calitatea suplimentului. Uleiul de CBD de la cibdolcbd.ro este de calitate superioară, astfel că, în dozele corecte, rezultatele nu vor întârzia să apară. Te întrebi încă de ce ar trebui să alegi uleiul de CBD? Iată 3 motive care îl fac unul din cele mai bune suplimente.

Ajută în caz de anxietate, depresie sau insomnie fără să inducă somnolență

Uleiul de CBD e recunoscut ca un remediu împotriva anxietății și a depresie. Știai că el poate lupta și cu insomnia? Spre diferență de majoritatea medicamentelor și suplimentelor pentru insomnie, uleiul de CBD nu provoacă somnolență. Poți să-l iei oricând în timpul zilei, mai ales dacă îl utilizezi pentru mai multe afecțiuni. Nu-ți va afecta capacitatea de concentrare, dimpotrivă!

Poate să reducă durerile cronice sau acute

Dacă vă confruntați cu diverse dureri, cronice sau acute, CBD poate să ajute și în acest caz. Mai multe studii au arătat reducerea durerii în caz de artrită sau nevralgii, precum și reducerea unor simptome precum încheieturi înțepenite, spasme musculare și altele. Deși unii specialiști consideră că e nevoie de mai multe studii pentru a avea rezultate concrete, cele existente dovedesc potențialul uleiul de CBD de a reduce durerile cronice.

Are beneficii pentru sănătatea inimii

Majoritatea studiilor în domeniul CBD se referă la durere, sănătate mintală sau cancer. Recent au apărut însă câteva studii despre efectele uleiului de CBD asupra sănătății inimii. Rezultatele sunt promițătoare. De exemplu, s-a demonstrat că o doză zilnică de 600 mg CBD a ajutat la reducerea tensiunii. Totodată, acest studiu a supus participanții unor teste care duc în mod normal la creșterea stresului și implicit a tensiunii. Grupul care a luat doza zilnică de CBD nu a avut o creștere la fel de mare.

În concluzie

Uleiul de CBD are beneficii în nenumărate afecțiuni. În plus, el are foarte puține efecte secundare care de obicei apar doar când doza e prea mare. Ele includ oboseală și probleme digestive, așadar dacă aveți asemenea simptome, asigurați-vă că dozajul e corect sau adresați-vă unui specialist.