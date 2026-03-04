RAFTUL CU CARTE: Misiunea profeţilor

Pentru a fi la înălțimea misiunii noastre trebuie să privim la sfinții din Apocalipsă şi din Biserică. Nu pentru a-i copia la perfecție, ceea ce ar fi imposibil, ci pentru a învăța de la ei modul în care trebuie să ne punem într-un abandon umil la dispoziția lui Dumnezeu. Unii oameni vorbesc astăzi despre misiune, dar ceea ce au în minte este doar un program pe care ei înşişi şi l-au făcut. În slujire se manifestă ca nicăieri altundeva maiestatea și suveranitatea totală a lui Dumnezeu, care alege pe cine vrea, pentru a-l trimite unde vrea, cu misiunea pe care El o stabileşte şi pe care o pune în cuvânt şi în viaţă.

Hans Urs von Balthasar

Adrienne von Speyr, căreia Hans Urs von Balthasar îi atribuie o influenţă majoră asupra propriei sale scrieri, cercetează vocația a 34 de personaje din istoria mântuirii, de la Avraam, la Moise, David, Ilie şi Isaia, până la perioada Noului Testament şi la Maica Domnului. Misiunea este esenţială pentru viaţa creştină și, dacă vrem să respectăm ceea ce Dumnezeu alege pentru noi, putem învăța de la cei aleși din Scriptură, văzând cum şi-au asumat chemarea și au trăit o viaţă de slujire. Contemplarea Adriennei asupra acestor misiuni unice ne ajută să ne deschidem și să răspundem la chemarea lui Dumnezeu în propria noastră viaţă.

Această cărţulie este introducerea sau prima parte dintr-o vastă operă despre misiunile Noului Testament care va fi publicată mai târziu și care se oprește în mod special asupra premiselor metodei: considerarea și contemplarea, în rugăciune, a realităţii supranaturale ascunsă în cuvântul lui Dumnezeu; de aici, o obiectivitate, o atitudine de slujire până la limita uitării de sine, menită să pună în evidenţă numai caracterul obiectiv al revelaţiei.

În centru se află conceptul de misiune, care în Vechiul ca și în Noul Testament capătă un rol foarte important. O misiune nu este rezultatul a două componente (așa cum adesea, în mod fals se crede): un har general atribuit în același mod tuturor și caractere istorice diferite, de temperament, biografice care sunt specifice unui singur destinatar. Misiunea este mai degrabă forma unică și specifică a harului lui Dumnezeu pregătit special pentru o singură persoană trimisă și destinată ei. Acest har se află cu siguranţă într-o tainică și niciodată contestabilă armonie cu condiţiile naturale ale celui trimis, dar el poate să dispună în mod suveran de aceste condiţii, care trebuie să i se supună în întregime, rămânând disponibile.

