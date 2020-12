RAFTUL CU CARTE: Fundamentele Alchimiei Interne – Practica daoistă Neidan

Lucrarea de fata este o introducere in alchimia interna chineza, in aceasta „arta a nemuririi” pe care inteleptii Chinei au lasat-o mostenire intregii umanitati. Suntem purtati de-a lungul intregii Cai, descriindu-se, cu ajutorul a numeroase citate din textele fundamentale, tabele si referinte bibliografice, toate etapele principale ale acesteia, cu specificul si ingredientele implicate, care – in cazul alchimiei interne – nu provin din exterior, ci sunt proprii fiintei umane.

Traducatorul lucrarii in limba engleza, Fabrizio Pregadio, este unul dintre cei mai importanti sinologi actuali, bun cunoscator al alchimiei interne si traducator a numeroase texte ale acesteia, printre care si a celui care constituie pretextul lucrarii de fata – Trezirea catre Realitate (Wuzhen pian).

„Maestrii alchimisti ai trecutului au trebuit sa se supuna interdictiilor si au ascuns ceea ce este usor in cuvinte dificile si profunde. Ei s-au folosit de numeroase metafore care mentionau liniile, trigramele si hexagramele din Yijing (Cartea Transformarilor); Tulpinile Celeste (tiangan) si Ramurile Terestre (dizhi), de exemplu in sistemul de „Potrivire a Tulpinilor” (najia); Apa, Focul si ceilalti Agenti; si simbolurile alchimice precum Aurul, Plumbul, Cinabrul si Mercurul. Acesti maestri au ascuns capul, aratand coada, au discutat despre mister, dar au vorbit despre miraculos.”

Wang Mu

