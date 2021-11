RAFTUL CU CARTE: Când te pui cu religia

autor: Robert Barron

Această carte reprezintă o versiune ușor extinsă a conferințelor pe care le-am ținut la Facebook și Google. Ea nu se adresează atât credinciosului, ci, mai degrabă, celui care caută și scepticului. Am adoptat pentru ambele conferințe un discurs intelectual, convins fiind că religia livrată ca pentru nătângi, așa cum a fost în ultimii 50 de ani în toate confesiunile, a fost un dezastru. Când, acum 50 de ani, au apărut criticile venite din partea „noului ateism”, majoritatea credincioșilor habar n-aveau cum să răspundă unor afirmații veștejite de vreme și caricaturale. Mai cu seamă în cultura noastră din ce în ce mai secularizată e nevoie de o prezentare inteligentă a credinței.

La începutul anului 2017, m-au vizitat cinci domni din San José, California. Deși nu ne cunoscuserăm înainte, ei urmăreau de ceva timp activitatea mea. Mi-au spus că făceau parte, fiecare în domeniul său, din cultura Silicon Valley și căutau o modalitate de a mă prezenta acelei lumi atât de influente, eventual prin organizarea de conferințe la sediile Facebook și Google. […]

Cartierul Facebook e un loc fascinant: arhitectură de ultimă generație, spații de lucru deschise pentru angajați, o cafenea imensă care concurează atmosfera marilor universități, biciclete pretutindeni, o grădină destinată meditației și plimbării pe acoperișul uneia dintre clădirile principale și, mai presus de orice, tineret. Nu știu dacă am văzut vreun rezident mai în vârstă de 30 de ani. M-am simțit printre ei ca un fel de Matusalem.

Dar am fost primit cu foarte multă căldură, iar conferința mea era așteptată de o mulțime entuziastă și a fost transmisă live pentru mii de spectatori din lumea întreagă. Acum, când scriu aceste rânduri, a ajuns la aproape 500.000 de vizionări. Tema despre care am vorbit a fost „Cum se susține o polemică pe teme religioase”. Am hotărât să nu abordez o temă teologică anume în termini apologetici, ci, mai curând, să fac un pas înapoi reflectând asupra felului în care se poate discuta pe teme religioase. Susțineam de mult ideea lui Stanley Hauerwas că una dintre cele mai presante nevoi ale timpului nostru violent și schimbător este să reînvățăm cum să purtăm public o dezbatere religioasă. Având o experiență destul de largă în domeniul Facebook și al altor site-uri de social media, știu că oamenii sunt destul de înclinați să se răfuiască din pricina religiei și că foarte puțini știu cum să poarte o discuție constructivă, rațională și utilă pe teme religioase.

De-a lungul anilor, mi-a devenit cât se poate de limpede că, deși temele religioase stârnesc multă energie și multe vorbe aspre, foarte puțini dintre cei care participă la discuții pe internet știu cum să poarte o dezbatere despre religie. Nu știu, cel puțin în privința religiei, cum să prezinte dovezi, cum să construiască silogisme, cum să desprindă concluzii valabile, cum să asculte și să răspundă obiecțiilor etc. Această neputință ține, în bună măsură, de o prejudecată prezentă deopotrivă în cultura academică și în cea populară – potrivit căreia în chestiunile religioase există doar două posibilități: fie impunerea agresivă, chiar violentă a unui punct de vedere, fie tolerarea plată și universală a tuturor părerilor.

