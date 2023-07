Raftul cu carte: ARTA DE A CITI OAMENII

MOTTO: „DACĂ ACEASTĂ CARTE AR FI EXISTAT CÂND AM FOST DASCĂL DE CITIRE…„

(OCTAVIAN GUȚU)

Editura „Litera„ a publicat în anul 2022 această carte cu un titlu provocator. Ea are un subtitlu cu valoare explicativă a conținutului său: „Cum să stabilești conexiunile cu oricine în orice împrejurare”. Autorii operei sunt EMILY ȘI LAURENCE ALISON , doi „lideri mondiali în domeniul psihologiei, experți în cea mai dificilă interacțiune: interogarea criminalilor, au oferit consiliere în sute de cazuri grave. După 30 ani de cercetare și peste 2000 de ore petrecute în mijlocul anchetelor cu privire la terorism, cei doi prezintă un model inedit de comunicare interpersonală pe care îl prezintă în <<Arta de a citi oamenii>>”.

Ca să poți citi un om, trebuie să comunici cu el. O bună comunicare se realizează numai dacă ai reușit să creezi conexiuni. Ce este conexiunea și care este rolul ei? Ai o conexiune cu cineva când stabilești cu acesta o legătură, o relație armonioasă „caracterizată prin înțelegere reciprocă sau empatie. Cu alte cuvinte, conexiunea se stabilește când doi oameni se potrivesc unul cu celălalt.” Ea presupune o gamă de abilități de comunicare, precum și capacitate de empatie și adaptare, efortul “de a-i asculta și de a-i înțelege pe ceilalți, lăsând la o parte interesele și perspectivele proprii.”

Cartea pe care o recenzăm prezintă două aspecte esențiale ale stabilirii unei conexiuni. În partea întâi, se abordează cele patru elemente cheie ale conexiunii: sinceritatea, empatia, autonomia și reflectarea. În a doua parte a lucrării facem cunoștință cu cele 4 tipare/stiluri fundamentale de comunicare: MODELUL T-REX; MODELUL ȘOARECE; MODELUL LEU; MODELUL MAIMUȚĂ.

Cu ce te alegi din stabilirea unei conexiuni? Cine parcurge acest volum, va descoperi secretele realizării conexiunii și, prin aceasta, va reuși să-și facă prieteni și cunoștințe și să evite izolarea în societate; să aibă relații mai strânse și mai profunde cu partenerul, cu copiii, cu prietenii, cu părinții; să găsească cheia unei relații profesionale mai eficiente printr-o comunicare mai bună și prin abilitatea de a fi direct cu colegii, cu directorii sau clienții; îi va înțelege mai bine pe ceilalți, chiar dacă nu ești de acord cu ei și să faci față mai bine situațiilor dificile sau foarte solicitante, în mod productiv, nu distructiv.

Foarte pe scurt despre cele două părți ale operei.

Partea întâi: elementele-cheie ale unei conexiuni.

SINCERITATEA: „Sinceritatea este cea mai bună politică (George Washington).

Autorii consideră că există trei metode de a fi sincer cu ceilalți fără să strici relația:

a) nu recurge la păcăleli,la trucuri,viclenie ori la manipularea interlocutorului; b) fii clar, obiectiv și direct; c) ține-ți firea, controlează-ți emoțiile, păstrează-ți calmul, ca mesajul să fie înțeles. EMPATIA: „Pe om nu-l înțelegi cu adevărat până nu vezi lucrurile din perspectiva lui și până nu te pui în locul lui (Atticus Finch). În viziunea soților Alison, autorii scriiturii, „empatia este efortul sincer de a înțelege sentimentele și ideile unei persoane”. Prin ea , putem descoperi ce simte, ce gândește, care-i sunt valorile esențiale ale unei persoane, și-i putem înțelege comportamentul, doar așa ne putem pune în locul lui.

Pentru a putea fi empatic,trebuie să parcurgi trei pași importanți:

a) să te cunoști pe tine însuți; b) pune-te în locul celuilalt;c) înțelege-i pe ceilalți din perspectiva lor nu a ta, încearcă să vezi lucrurile așa cum le văd ei.

III. AUTONOMIA: „Cel mai solid principiu al maturizării este libertatea de

alegere” (George Eliot). Ne place să fim stăpâni pe soarta noastră. De aceea, „când ești prins în cursă sau captiv într-o situație, caută modalități de a-ți exersa libertatea de alegere”. E bine să acceptăm că „oamenii au nevoie de independeță și de libertatea de a alege și străduiește-te să respecți asta”. Atunci când miza este mare, ”încearcă să oferi o alternativă.”

REFLECTARE: Ea înseamnă, spun autorii, „să respecți parțial sau sub forma unor parafraze ceea ce ți-a spus interlocutorul„. Elementul cel mai important al reflectării este”ascultarea atentă și reluarea punctelor cele mai elocvente pentru a putea activa și menține dialogul. În acest mod, ajungi la o mai bună înțelegere a sentimentelor reale ale oamenilor.”

Partea a doua a operei „Arta de a citi oamenii„, autorii Emily Alison‚ și Laurence Alison, oferă cititorilor informații concrete născute din experiența acestora referitoare la cele patru stiluri fundamentale de comunicare. Ne limităm la a le numi doar, lăsând celor interesați plăcerea de a afla detalii despre ele prin lectura acestei cărți.

MODELUL T-REX: „Cum să faci față confruntărilor: când te cerți sau provoci, fii franc și direct. Nu fi agresiv, sarcastic sau punitiv.” MODELUL ȘOARECE: „Cum să capitulezi: când trebuie să cedezi sau să arăți diferență, fii umil și răbdător. Dar evită slăbiciunea și nesiguranța.”

III. MODELUL LEU: „Cum să preiei controlul: un bun conducător este explicit, ferm, stabilește direcția și-i ajută pe oameni. Nu este mofturos, dogmatic și pedant”.

MODELUL MAIMUȚĂ: „Cum obții cooperarea: când vrei să creezi legături, fii cordial, solidar și arată că-ți pasă. Dar nu te pierde în familiaritate excesivă sau intimitate nepotrivită.”

În ansamblul ei, „Arta de a citi oamenii„ este o lucrare memorabilă întrucât: oferă o lectură accesibilă tuturor cititorilor printr-un stil în care nu se face abuz de termeni prețioși ori de pură specialitate neînțeleși; are un foarte bogat conținut informativ legat de tema ei, unul izvorât nu numai din surse livrești ci îndeosebi din bogata experiență practică a celor doi autori; este convingătoare deoarece ideile, concluziile, toate sunt formulate având la bază experiențe nemijlocite redate explicit, logic si persuasiv; are o deosebit de mare importanță practică pentru cei care doresc să citească, să înțeleagă oamenii, să stabilească relații viabile motivate cu semenii, ele „influențând direct și sănătatea psihică, precum și longevitatea”.

Am predat 50 de ani literatura elevilor de liceu. M-am autointitulat DASCĂL DE CITIRE ȘI SIMȚIRE ROMÂNEASCĂ. Pentru mine, lectura cărții autorilor englezi, „lideri mondiali în domeniul psihologiei”, dar și experți în citirea oamenilor cei mai dificili, are o semnificație cu totul aparte. De ce? Îmi pare rău că ea nu a fost scrisă înainte de a-mi începe cariera didactică. Mi-aș fi găsit atunci o mai temeinică motivare a opțiunii mele pentru statutul de dascăl de citire. Oarecum, opera este pentru mine ca o „grilă” de evaluare a muncii mele, dar și ca o „judecată de apoi”, în sensul că dacă am meritat sau nu să mă denumesc astfel.

De-aș fi parcurs cartea în anii de la catedră reușeam să diversific modalitățile de a-i face pe elevi buni cunoscători ai „artei de a citi oamenii„, adică de a înțelege ce simt, ce gândesc, ce-mi spun din ce transmit. Aceasta înseamnă să știi să decodifici/să pătrunzi sensul, să „traduci în cuvinte explicite ceea ce spun semenii prin formele specifice ale comunicării,adică VERBALĂ, SCRISĂ ȘI ORALĂ; COMUNICAREA NONVERBALĂ (=prin gesturi,expresii faciale,mers,postura corpului) sau prin cea PARAVERBALĂ (=tonul vocii,volumul ei, ritmul, intonația, accentul vorbirii,pauzele ,viteza vorbirii). Specialiștii sunt de părere că în procesul comunicării cea mai mare pondere îi revine comunicării nonverbale (55%) adică prin limbajul trupului, 38% celei paraverbale și doar 7% comunicării verbale, adică prin cuvinte. Din păcate, eu am acordat în ore cea mai mare atenție exprimării prin cuvinte, fără a le eluda pe celelalte.

Așadar, cine stăpânește „arta de a citi oamenii„, se poate simți pe deplin om între oameni și nu un mare singuratic. Comunicarea eficientă, ne-o demonstrează această carte, influențează direct „sănătatea psihică,precum și longevitatea”, întrucât ea este cheia „unei vieți mai sănătoase,fericite,reușite și chiar mai îndelungate”.

Oare, a citi un om e mai greu,dar și mai important decât a citi o carte?

profesor Octavian Guțu,

Șimleu Silvaniei