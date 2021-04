Crescătorii de porci – vizați de noi măsuri dure

Se pregătește o nouă lege prin care gospodarii care cresc porci (scroafe și vieri) folosiți pentru reproducere, vor fi amendați. Sancțiunile sunt prevăzute într-un proiect de Ordonanță de Urgență elaborat de ANSVSA, lansat zilele trecute în dezbatere publică. Documentul, numit “Plan de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România”, anunță o serie de reguli pentru crescătorii de porci dar și cuantumul sancțiunilor pe care aceștia le suportă dacă nu respectă normele impuse de autorități. Operatorii, mai precis orice persoană fizică sau juridică care deține în proprietate animale, răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a legislației în vigoare în vederea asigurării și garantării sănătății şi bunăstării porcinelor precum și a mediului înconjurător. Operatorul are obligația de a solicita înregistrarea exploataţiei în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, înregistrarea exploataţiilor noncomerciale. Operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza Națională de Date, componentă a Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, precum și toate mişcările și evenimentele la care sunt supuse animalele, conform prevederilor sanitare veterinare în vigoare. Iată lista obligațiilor pe care le au crescătorii de porci: să respecte cerinţa de a achiziţiona porcine vii numai dacă sunt identificate conform cerinţelor legale în vigoare şi dacă sunt însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare; să solicite înregistrarea în Baza Națională de Date, a porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de legislația în vigoare. În plus sunt obligatorii următoarele cerinţe minime de biosecuritate pentru exploatațiile noncomerciale; să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și/sau cu alte subproduse de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009; să deţină porcinele în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii sau cu porci sălbatici; să îngrijească porcinele astfel încât să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de carcasă provenite de la porcii sălbatici – porci vânați sau morți, carne şi subproduse rezultate de la acestea; să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării hainelor și încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor; să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație și din adăpost; să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare; să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la: orice modificare a stării de sănătate a porcinelor, orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial; orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie; să nu crească în exploatație scroafe și/sau vieri folosiți pentru reproducere – această condiție nu se aplică exploataţiilor comerciale; să nu hrănească porcinele cu furaje de origine vegetală pe o perioadă de cel puțin 30 de zile de la recoltarea acestora; să nu folosească așternut vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare; exploatațiile trebuie să fie construite astfel încât nici un porc sălbatic sau alte animale, de exemplu: câini, pisici, să nu poată pătrunde în adăpostul porcinelor. Constituie contravenție nerespectarea de către operatorii care deţin porcine a cerinţelor de mai sus și se sancționează după cum urmează: nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; nerespectarea de către persoane juridice se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei. Regulile vor intra în vigoare după ce proiectul va fi aprobat în ședință de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Deputatul Alin Prunean – intervenție pe marginea măsurilor pregătite de ANSVSA

Deputatul USR Alin Prunean a vorbit, într-o intervenție pe Facebook, despre problema pestei porcine care afectează, în prezent, și județul Sălaj. Alin Prunean a spus în alocuțiunea sa: “Am avut, marţi, o intervenţie în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din cadrul Camerei Deputaţilor, în care am făcut câteva consideraţii privind Planul de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România, document aflat în prezent în dezbatere publică. Pentru că am promis să descâlcesc şi să << traduc >> pe înţelesul tuturor hăţişul legislativ din România, vreau să le spun celor interesaţi că acest plan de măsuri realizat de Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) prevede, printre altele, limitarea la şase capete a numărului de porcine care pot fi crescute într-o gospodărie individuală, reproducţia porcilor fiind interzisă. De asemenea, se intenţionează acordarea unor stimulente între 750 şi 300 de lei gestionarilor fondurilor de vănâtoare sau vânătorilor, pentru porcii mistreţi găsiţi morţi şi între 500 şi 250 de lei pentru mistreţii împuşcaţi. Din păcate, planul de prevenire şi combatere a Pestei Porcine Africane (PPA), întocmit de Guvernul tehnocrat în 2016, nu a fost pus în aplicare de guvernarea PSD, astfel încât s-a ajuns astăzi la o extindere necontrolată a bolii la nivel naţional, în special la porcii domestici. În condiţiile în care fermierii români nu au primit niciodată compensaţiile cuvenite pentru pagubele produse în culturile agricole de porcii mistreţi, consider că măsura acordării unor compensaţii vânătorilor şi gestionarilor de fonduri cinegetice nu este oportună în acest moment. În opinia mea, cele două măsuri, privind limitarea numărului de porci domestici dintr-o gospodărie şi compensanţiile acordate pentru mistreţi trebuie reanalizate şi găsite soluţii cu adevărat eficiente pentru gestionarea şi eradicarea PPA”, a spus deputatul USR.