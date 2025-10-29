Un tânăr fără permis, implicat într-un eveniment rutier

Un tânăr de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Sânmihaiu Almașului marți, iar în prezent este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În urmă cu o zi, acesta a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu pagube materiale. În timp ce se afla la volan prin localitatea Romita, tânărul a pierdut controlul volanului și a acroșat un utilaj parcat. La scurtă vreme, polițiștii l-au depistat în urma incidentului rutier.

Din fericire, nu au fost implicate victime. Mai mult, polițiștii au constatat faptul că tânărul de 26 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru documentarea întregii activități infracționale a tânărului în cauză.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.