USR PLUS cheamă sălăjenii la o nouă Revoluție

Alianța USR PLUS Sălaj a pregătit o scrisoare deschisă adresată tuturor sălăjenilor, prin intermediul căreia îi cheamă la o nouă revoluție: Revoluția Bunei Guvernări!

Scrisoarea va ajunge în majoritatea caselor din Sălaj și este semnată de Dacian Cioloș – propunerea USR PLUS pentru prim ministrul României, Alin Prunean -candidat al Alianței USR PLUS Sălaj pentru Camera Deputaților și Cosmin Cristian Viașu – candidat pentru Senat.

Dragi sălăjeni, Sălajul și întreaga țară traversează o criză sanitară gravă, accentuată de haos administrativ, de impostură politică și de hoție generalizată, care ne-au mâncat resursele necesare dezvoltării în ultimii 31 de ani.

Credem că sunteți de acord cu noi. Vechile partide au eșuat. Au distrus încrederea noastră în stat și în politică. Nu mai merge cu minciună, incompetență, petice și improvizații. Avem nevoie de o REVOLUȚIE A BUNEI GUVERNĂRI. Viziunea noastră este să construim, în sfârșit, o Românie fără hoție. Fără nepotisme și fără privilegii pentru aleși. Fără imunități și fără pensii speciale. Fără atentate la păduri și la mediul înconjurător. O Românie cu spitale în care să nu ne fie frică să intrăm, cu școli în care să se facă educație ca la carte și cu o economie românească puternică!

USR PLUS e singura forță politică capabilă să facă asta. Suntem cei care ne luptăm de ani de zile pentru o Românie cinstită. Suntem singurii care putem să curățăm statul de corupție – noi nu am fost complici la hoțiile din ultimii 30 de ani. Suntem o nouă generație de oameni politici. Competenți și cinstiți. Am crescut pe picioarele noastre, am făcut școli pe bune, susținuți de părinți care s-au sacrificat pentru noi. Suntem profesioniști respectați în domeniile în care activăm și oferim mult din timpul nostru, voluntar, comunității sălăjene din care facem parte.

Alin Prunean este economist, antreprenor și președinte al Fundației Agapis, implicată de mai bine de 20 de ani în comunitate. Cosmin Cristian Viașu este economist și antreprenor local. Cosmina Cozma este inginer constructor, Marius Virgil Bob este jurist, Ștefan Boța este licențiat în științe politice, Gabriela Carmen Olar este profesor, Adrian Nistor este inginer biochimist, Mihai Tămaș este inginer IT, Liviu Fărcaș este economist, Radu Marian este inginer zootehnist.

Suntem oamenii care nu au avut nevoie de politică pentru a sluji comunitatea. Am plantat mii de copaci, am ajutat sute de familii defavorizate, am creat proiecte de promovare a patrimoniului și identității culturale locale, am donat sânge, am creat platforme online care să deschidă, gratuit, relația dintre micul producător local și consumatorul sălăjean, am oferit accesul la educația clasică, prin diverse burse de studii, sau la cea online, prin câteva zeci de laptopuri și tablete oferite copiilor din familii fără posibilități, încurajăm consumul de produs românesc și economia locală, ne implicăm activ în acțiuni de ecologizare. Am făcut toate acesea cu un singur scop: viitorul copiilor noștri. Ai noștri, ai tuturor – ei, toți, merită o Românie mai bună!

De ce îți scriem azi? Pentru a te ruga să te gândești că nu „toți sunt la fel” și să ne dai șansa să îți demonstrăm asta. Pe 6 decembrie hai la vot!

Mai multe detalii despre programul USR PLUS găsești pe www.usrplus.ro

(P)