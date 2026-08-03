Senatorul Pintea a fost trimis în judecată

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală a dispus luni trimiterea în judecată a inculpatului Pintea Paul Ciprian, având calitatea de senator în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat.

În comunicatul Parchetului se arată că în data de 7 noiembrie 2025, în jurul orelor 23:57, inculpatul, deși avea dreptul de a conduce suspendat, a condus un autoturism pe raza municipiului Zalău. Astfel, organele de poliție din cadrul I.P.J. Sălaj – Serviciul Rutier, în timp ce efectuau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe str. Andrei Mureșanu intersecție cu str. Cloșca din municipiul Zalău, au procedat la efectuarea semnalului de oprire regulamentar pentru autoturismul condus de inculpat. Acesta nu a respectat dispozițiile legale de oprire efectuate cu brațul întins orizontal al polițistului rutier, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea autoturismului pe o distanță de câteva sute de metri până la parcarea din zona Casa Armatei, în spatele imobilului, loc în care s-a procedat la interceptarea și legitimarea conducătorului auto.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza.

M. S.