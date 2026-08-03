Nu a oprit la semnalul polițiștilor iar acum are dosar penal

Magazin Salajean

Duminică noaptea, polițiștii din Nușfalău au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism în localitatea Ip, însă conducătorul acestuia nu a oprit. Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, acesta intrând în curtea unei case. Polițiștii i-au solicitat conducătorului auto să prezinte documentele personale și pe cele ale autoturismului, însă acesta a refuzat, motiv pentru care a fost condus la sediul poliției.

În urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un tânăr de 23 de ani, din comuna Ip. Totodată, la solicitarea polițiștilor, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, unde a refuzat prelevarea acestora.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

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