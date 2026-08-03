Nu a oprit la semnalul polițiștilor iar acum are dosar penal

Duminică noaptea, polițiștii din Nușfalău au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism în localitatea Ip, însă conducătorul acestuia nu a oprit. Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, acesta intrând în curtea unei case. Polițiștii i-au solicitat conducătorului auto să prezinte documentele personale și pe cele ale autoturismului, însă acesta a refuzat, motiv pentru care a fost condus la sediul poliției.

În urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un tânăr de 23 de ani, din comuna Ip. Totodată, la solicitarea polițiștilor, acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, unde a refuzat prelevarea acestora.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.