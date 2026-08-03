O femeie din Crasna a furat 17.000 de euro

În dimineața zilei de 2 august, la ora 7.30, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat, prin apel unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în centrul municipiului Zalău, este tulburată ordinea și liniștea publică. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul Poliției Municipiului Zalău și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, fiind identificată o femeie de 30 de ani, din comuna Crasna. În același timp, prin intermediul SNUAU 112, un bărbat din comuna Crasna a sesizat faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa, prin spargerea unui geam, de unde ar fi furat suma de 14.600 de euro și 12.800 de lei.

În urma cooperării dintre operatorii SNUAU 112 din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și polițiștii aflați la fața locului, s-a stabilit că există indicii privind posibila implicare a femeii identificate în comiterea furtului din comuna Crasna. Astfel, aceasta a fost condusă la sediul poliției, iar în urma controlului efectuat asupra bagajului pe care îl avea asupra sa au fost identificată suma de 14.600 de euro și 11.610 lei.

Femeia a fost preluată de polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Crasna, iar în urma administrării probatoriului, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Prejudiciul a fost recuperat aproape în totalitate și restituit persoanei vătămate.

Facem precizarea că, pe întreaga durată a procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

M. S.